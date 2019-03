Stiri pe aceeasi tema

- Felix Banila, șeful DIICOT, a anunțat ca intreaga captura de aproape o tona de cocaina urma sa fie triplata, intrucat are puritate de 90% ce permite combinarea cu diferite substanțe, iar valoarea totala, pe piața drogurilor, putea ajunge la peste 300 milioane euro.Cocaina provine din America de Sud.„La…

- Colegiul Medicilor din Romania a finalizat ancheta in cazul copilului mort la spitalul privat Sanador. Concluzia este ca medicii au gresit si nu au supravegheat cum ar fi trebuit copilul, postoperator. Medicii...

- Fiul lui Dan Bittman a fost anchetat de procurorii de la DIICOT. Acesta ar fi fost implicat intr-un dosar de trafic de droguri. Scandal in lumea muzicala din Romania. Alex, fiul celebrului Dan Bittman, ar fi fost anchetat de procurorii DIICOT intr-un dosar de trafic de droguri, scrie Cancan. Potrivit…

- A inceput ancheta in cazul finantarii gruparii Rezist. Anuntul a fost facut miercuri de procurorul-sef DIICOT. Felix Banila a precizat ca au fost audiate deja mai multe persoane in acest dosar. S-au solicitat foarte multe documente de la mai multe instituții. Acuzațiile sunt unele…

- Astazi, in jurul pranzului, DIICOT a depus, la Tribunalul Harghita, o cerere de apel in dosarul Țandarei, in care 26 de inculpați pentru trafic de minori au fost achitați in prima instanța. DIICOT a atacat decizia instanței abia dupa ce Libertatea a prezentat, in aceasta dimineața, cazul Țandarei. In…

- Cazul femeii din Slobozia, care a murit de gripa, a intrat in atenția procurorilor, dupa ce s-au descoperit posibile indicii spre o greșeala a cadrelor medicale. Conform unui comunicat al Spitalului Judetean de Urgente, se asteapta rezultatele necropsiei pentru stabilirea exacta a cauzelor care au…