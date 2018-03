Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalisti de limba romana din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Albania viziteaza Romania in perioada 26-30 martie, la invitatia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in cadrul programului „Itinerar Centenar pentru jurnalisti romani din afara granitelor” derulat de minister. Deputatul…

- O institutie a statului roman vrea sa cunoasca toate datele tranzactiilor care depasesc 1.000 de euro intre cetatenii romani. Cele mai multe tranzactii intre persoane fizice au loc intre romanii din strainatate si rudele de acasa. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)…

- Proiectul de lege promovat de Oficiu pe 31 ianuarie este in dezbatere intre institutiile statului pentru a fi asumat si trimis in Parlament spre dezbatere si adoptare. Daca proiectul de lege va fi votat in forma propusa de Oficiul pentru Spalarea Banilor, bancile si furnizorii de servicii precum Posta…

- Televiziunea Romana a primit, miercuri, 28 martie a.c, vizita a zeci de jurnalisti romani din comunitatile istorice romanesti din afara granitelor. Cei 30 de jurnalisti din Republica Moldova, Ucraina - Cernauti si Transcarpatia, din Serbia - Voivodina si Albania, alaturi de Veaceslav Saramet, Secretar…

- Argeșeanul Marius Vorniceanu este propunerea PSD pentru functia de membru al juriului care va alege procurorul-sef al Parchetului European, potrivit G4Media.ro, care citeaza surse politice. Conform sursei citate, Marius Vorniceanu e propunerea socialistilor pentru a fi in juriul care desemneaza viitorul…

- #salvatipipera . Mai multe organizații private dar și reprezentați ai autoritaților au participat in aprilie 2016 la o masa rotunda pentru implementarea in zona a unor soluții inteligente de mobilitate urbana. Discuțiile au avut la baza un chestionar la care au raspuns aproape 500 de angajați din cartierul…

- Romanii sunt de acord si pregatiti pentru Unirea cu Republica Moldova. Unirea nu ar pune mari probleme economice, avand in vedere diferenta intre PIB-urile celor doua tari: 7 miliarde euro Republica Moldova si 200 miliarde in Romania. Problema ramasa este convingerea cetatenilor de peste Prut de avantajele…

- Guvernul ia masuri, dupa incidentul de la uzina chimica din Republica Ceha, accident soldat cu decesul a cinci romani. O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de ministrul Natalia Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile victimelor,…

- Umanista a reiterat nevoia de transparența, pentru ca societatea romaneasca sa poata respira liber, așa cum o cere orice democrație autentica. "Este incredibil ce descoperim, pe zi ce trece! Protocoale secrete, incalcari flagrante ale legislației, echipe mixte intre oameni care N-AU VOIE sa…

- „Am venit astazi in fata dumneavoastra pentru a va prezenta cateva date, extrem de ingrijoratoare, de care nimeni nu vorbeste, dar care contureaza cea mai stringenta problema a Romaniei: plecarea cetatenilor activi din tara. Din pacate, in ciuda gravitatii fenomenului emigratiei, decidentii PSD-ALDE…

- Copiii din stanga Prutului au prilej de bucurie. Piesele de teatru pentru copii „Nunta lui Tandala” și „Amintiri din copilarie”, jucate de actorii Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul vor ajunge in șase localitați din sudul Republicii Moldova: Cantemir, Leova, Cimișlia, Comrat, Taraclia și Vulcanești.…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- Halda de steril in pericol sa deverseze Iazul de decantare de la Bozânta. Foto: Arhiva/ radiocluj.ro. În judetul Maramures, mineritul si prelucrarea minereurilor neferoase au produs imense cantitati de deseuri, asa-numitele halde de steril si iazuri de decantare, multe dintre ele înca…

- Ministrul Justitiei va desemna candidatii din partea Romaniei pentru numirea in functia de procuror european, potrivit unui proiect de lege pus in dezbatere publica. Proiectul de lege privind unele masuri pentru aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului…

- Federatia PRO AGRO a initiat, marti, elaborarea unui proiect de lege pentru instituirea „cotizatiei profesionale agricole aplicate fermierilor pentru finantarea asociatiilor profesionale membre ale unor organizatii profesionale/interprofesionale reprezentative din sectorul agroalimentar”.…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Secretarul de stat Raed Arafat a lansat, ieri, in prezenta ministrului de Interne, Carmen Dan, si a comisarului european pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, Christos Stylianides, site-ul www.fiipregatit.ro care cuprinde informatii centralizate despre interventia la calamitati naturale si…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a declarat joi ca milioanele de romani de peste granita trebuie convinsi ca Romania nu i-a uitat. "In tara se intampla lucruri bune care trebuie comunicate. Asa cum am spus, trebuie sa convingem 10 milioane de romani de peste granita…

- La initiativa Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP), joi, a avut loc intrunirea Comitetului Interministerial in domeniul relatiilor cu romanii de pretutindeni. In cadrul discutiilor, ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena-Intotero, a propus: - eficientizarea comunicarii…

- Victor Ponta a fost audiat ca martor in dosarul lui Sebastian Ghita. Fostul premier s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție pentru a da declarații in dosarul in care Sebastian Ghița este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa…

- "Vino in Piata sa protestam impotriva acestor decizii indreptate impotriva luptei anticoruptie care incalca angajamentele europene ale Romaniei si demonstreaza inca o data ca PSD nu a inteles unul dintre principalele mesaje ale manifestantilor din Piata Victoriei: Vrem Justitie, NU Coruptie!", se…

- Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia drepturilor minoritatilor, iar problema maghiara nu este nici pe departe rezolvata, sustine presedintele UDMR Kelemen Hunor, dupa publicarea raportului Comitetul Consultativ al Consiliului...

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, in unanimitate, un proiect de lege al Guvernului potrivit caruia toate sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor incepand cu 1 ianuarie 2019. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, astazi, la bilanțul Poliției Romane pe anul 2017 și le-a cerut, oamenilor legii sa intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane și cele pentru combaterea violenței. Totodata, prim-ministrul le-a solicitat polițiștilor sa nu se implice in lupte…

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens si…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania. Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Declaratia a fost facuta in cadrul unei dezbateri cu tema: 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata de DNA. 'In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate ati observat, noi am…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari, adaugand ca efortul investigativ al procurorilor trebuie dublat de masuri de prevenire. Declaratia…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a afirmat azi, la dezbaterea cu tema `Frauda și corupția in domeniul achizițiilor publice`, ca nu se rezolva problema coruptiei doar arestand inculpati. Este nevoie si de masuri de preventie.„In cadrul anchetelor, am observat ca modul de operare se repeta. Intocmirea…

- Urmare a unei interpelari a deputatului PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) aduce la cunoștința deputatului aspecte importante ce țin de cooperarea interguvernamentala…

- "In calitate de membru al Parlamentului Romaniei, va cer cu toata consideratia sa reactionati public fata de maniera grosolana in care europarlamentarii Monica Macovei si Sven Giegold au incalcat si nesocotit Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 (privind…

- Miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, se va discuta despre situatia statului de drept in Romania, dezbatere la care au fost invitati si reprezentanti ai Consiliului si Comisiei Europene. Poate, dupa cum se aude, si in prezenta domnului Turorel Toader, ministrul Justitiei.

- Iata scrisoarea lui Liviu Pleșoianu: ”Scrisoare deschisa catre toți membrii Parlamentului European: Veți tolera comportamentul scandalos al colegilor dumneavoastra – europarlamentara Monica Macovei și europarlamentarul Sven Giegold, care incalca fațiș chiar Directiva Parlamentului European?…

- ICCJ a decis citarea lui Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Presa a publicat in luna martie 2016 o declaratie data…

- La Mizil se desfașoara astazi festivitatea de premiere a Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama “Romeo și Julieta la Mizil”. La eveniment sunt așteptați atat autorii care au fost cel mai bine clasați la concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din țara, dar si din Republica…

- Romanii au infiintat, anul trecut, 136.699 de companii noi, in crestere cu 28,98% fata de 2016, arata statisticile publicate vineri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza economica.net. In 2016, in Romania au fost inregistrate 105.982 de firme noi. ...

- La festivitatea de premiere din cadrul Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama „Romeo și Julieta la Mizil", care va avea loc pe 27 ianuarie, vor fi prezenți atat autorii care au fost cel mai bine clasați in concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din Țara, din Republica Moldova…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor europene de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat joi de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie…

- "Guvernul e al Romaniei, nu al PSD si trebuie sa guvernezi pentru toata tara. Si pentru cei care voteaza PSD, si pentru cei care nu voteaza PSD. Conform Constitutiei Romaniei si legii de organizare a Guvernului, schimbarea unui ministru presupune doua persoane: prim-ministrul, care propune schimbarea,…

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara nu este de acord cu ideea comasarii Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni cu Ministerul Afacerilor Externe si sustine ca acest portofoliu a aparut dupa numeroase solicitari ale societatii civile din Romania si Republica Moldova. …

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- Romania TV informeaza ca Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care romanii pot beneficia de carți de identitate electronice. Aceste buletine electronice vor conține cip și amprenta. Potrivit sursei citate, de buletin vor putea beneficia și copiii sub 14 ani, in cazul in care parinții doresc.…

- ”Datorita Radarului Padurilor si a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat in 2014 si a masurilor legislative la care am fost co-initiator, un nou Cod Silvic si o noua Lege a contraventiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn taiat ilegal (conform raportului…