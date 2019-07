Banii pentru repararea podului Marghiloman întârzie să apară A trecut aproape o luna de cand autoritațile buzoiene au cerut sprijin Guvernului pentru reabilitarea unor poduri intens circulate din municipiul reședința de județ, dar pana acum niciun semn de la Centru. Abia in circa doua saptamani ar urma ca Executivul sa ia in discuție solicitarea autoritaților din Buzau și sa decida daca și ce suma aloca pentru podurile extrem de șubrede. La sfarșitul lunii iunie, la scurt timp dupa ce balustrada din beton a podului Marghiloman din municipiul Buzau s-a prabușit pe carosabil, o comisie de experți a analizat in amanunt situația acestui obiectiv, dar și alte… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

