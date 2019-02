Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile private de pensii au facut o mișcare paradoxala, in 2018, avand in vedere contextul legislativ și relația lor cu statul. Datele Autoritații de Supraveghere Financiara(ASF) arata ca au retras parte din plasamentele facute in banci și la Bursa și le-au mutat in obligațiuni emise de statul roman.

- Medicul Dan Grigorescu, sef al sectiei de chirurgie plastica din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a reusit, sustinut financiar de o companie privata, sa amenajeze un compartiment cu paturi pentru marii arsi.

- Mai multi reprezentanti ai unor firme s-au plans ca desi au decizii de rambursare de TVA inca din decembrie nu au primit pana acum niciun ban de la ANAF si, mai ingrijorator, nu au putut afla nici de la ghiseele institutiei cand le vor fi platiti banii cuveniti. Citeste si Cati bani costa…

- Dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligati sa nu permita locuirea unui imobil decat dupa semnarea procesului verbal de receptie a constructiei, la terminarea lucrarilor, prevede un proiect depus la Senat, in procedura de urgenta.

- Un numar de 51 de autobuze electrice de 12 metri vor fi cumparate de Ministerul Dezvoltarii, care este pregatit sa ofere pana la 141 de milioane de lei(30 de milioane de euro) pentru ele, ceea ce face ca pretul pe unitate sa fie de 588.000 de euro, de peste doua ori mai mult decat varianta medie pe…

- Statul a devenit concurentul mediului privat, companiile romanesti sunt defavorizate in competitia cu multinationalele, birocratia paralizeaza activitatea firmelor, muncitorii asiatici vin inaintea celor din...

- Concret, documentul arata ca in 2016 au fost alocati, in medie, 5.807 lei pentru fiecare scoala la capitolul bunuri si servicii. Din aceasta suma, 2.309 lei au fost alocati per unitate de invatamant pentru incalzire, iluminat si alte utilitati. Totodata, raportul arata ca o scoala a beneficiat anual,…

- ”Incurajez orice inițiativa a primarilor care vizeaza dezvoltarea comunitaților locale și atragerea de bani europeni pentru modernizare. Alianța Vestului realizata de primarii Ilie Bolojan ( Oradea ), Gheorghe Falca (Arad), Emil Boc (Cluj) și Nicolae Robu (Timișoara) trebuie susținuta și apreciez…