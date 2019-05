Banii pensionarilor. Venituri luate în considerare la calculul pensiilor Este vorba de indemnizații speciale pentru care, in unele situații s-au reținut contribuțiile la sistemul public de pensii. Prin urmare, ele ar fi trebuit inscrise in carnetul de munca pentru a fi luate in considerare la calcularea pensiei. In cazul in care respectivele venituri nu au fost consemnate, este nevoie de obținerea unei adeverințe de la deținatorii de arhive. Care sunt indemnizațiile care cresc pensiile aflați pe DC BUSINESS. Care sunt indemnizațiile care cresc pensiile aflați pe DC BUSINESS.



