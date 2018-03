Banii lui Gaddafi il leaga pe Sarkozy

Stiri pe aceeasi tema

- La Cotroceni este in plina desfasurare, la aceasta ora, o sedinta a CSAT, sub conducerea lui Klaus Iohannis. Viorica Dancila participa la sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prima de la numirea sa in fruntea Guvernului. La intrunire participa, intre altii, si sefii Ministerelor Apararii…

- Sarkozy se afla in prezent in arestul politiei judiciare din Nanterre (in apropiere de Paris), unde este audiat. Potrivit Le Monde, este pentru prima data cand fostul sef al statului francez este audiat de la deschiderea unei anchete judiciare in acest dosar, in aprilie 2013. Sarkozy poate fi retinut…

- Fostul lider de la Palatul Elysee a ajuns in custodia politiei judiciare din Nanterre, anunta site-ul Le Figaro. Nicolas Sarkozy urmeaza sa fie audiat in privinta unor acuzatii ce tin de finantarea campaniei prezidentiale de acum 11 ani. Mai exact, suspiciunea e ca ar fi primit finantare in campania…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, a ajuns in custodia politiei, marti. Fostul sef de stat a fost arestat in cadrul unei anchete privind finantarea campaniei sale electorale prezidentiale, care ar fi fost sustinuta financiar si de Libia. Fostul presedinte al Republicii este audiat…

- Nicolas Sarkozy era audiat, marti, la sediul Politiei Judiciare din orașul Nanterre, in legatura cu suspiciuni de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2017, dezvaluie Le Monde si Mediapart, informatii confirmate pentru Reuters, scrie Le Figaro, citat de...

- Fostul presedinte al Frantei Nicolas Sarkozy a fost retinut si era audiat marti la sediul Politiei Judiciare, la Nanterre, in legatura cu suspiciuni de finantare ilegala a campaniei sale prezidentiale din 2017, dezvaluie Le Monde si Mediapart,...

- Fostul președinte al Franței. Nicolas Sarkozy este reținut la sediul poliției judiciare din Nanterre. Fostul președinte este audiat cu privire la suspiciunea de finanțare ilicita a campaniei sale de succes din 2007.

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut marti intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, transmite cotidianul Le Monde. Sarkozy se afla in prezent in arestul politiei judiciare…

- Presedintele Macron ''a reamintit atasamentul sau fata de un dialog constructiv intre Rusia, Franta si Europa'' si ''si-a reafirmat convingerea ca, pe o baza clarificata, cooperarea intre Europa si Rusia, esentiala pentru securitatea continentului european, este in interesul (celor doua) tari'',…

- Atat ministrul de Interne, cat si secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Situatii de Urgenta au ajuns, joi in jurul pranzului, cu un elicopter de la Bucuresti in zonele afectate de inundatii, mai precis la granita judetelor Brasov cu Covasna. Acolo se afla deja, inca din ziua precedenta,…

- A aparut “fiipregatit.ro”, o platforma gandita de catre reprezentantii Departamentului si, respectiv, ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta – doua structuri din cadrul Ministerului de Interne – si pe care se regasesc detalii ce se pot dovedi foarte utile in situatii de risc. Platforma…

- Carmen Dan s-a aflat, luni, in sedinta cu responsabilii in gestionarea efectelor vremii rele – a ninsorilor si a viscolului ce se semnaleaza in mai multe zone din tara. In cadrul Comandamentului de iarna, ce s-a desfasurat la sediul Ministerului de Interne, in prezenta ministrului Sanatatii si al Transporturilor,…

- Fostul sef al Guvernului a venit luni dimineata la instanta, motivul prezentei sale la Curtea Suprema avand legatura cu unul dintre cauzele ce il vizeaza pe fostul deputat, aflat actualmente in Serbia. Dupa ce a dat declaratii in calitate de martor, in fata instantei, fostul premier a ales sa nu faca…

- Banii cash vor disparea in urmatorii zece ani, deoarece sunt „ingrozitori de scumpi si ineficienti“, spune John Cryan, seful Deutsche Bank. Afirmatia sa este cel putin stranie, in contextul in care germanii, care au cea mai prospera economie europeana, iubesc bancnotele si monedele. In nicio alta tara…

- Sectoarele de drum Criva – Blți (drumul național M5), cu o lungime de 133 km, și Blți – Florești – Gura Camencii (drumul național R13), cu o lungime de 40 km, vor fi reparate. Autoritațile planifica in acest sens s contracteze un credit de la ce la cea mai mare chineza ICBC (Industrial and Construction…

- Carmen Dan s-a aflat, alaturi de premierul Dancila, dar si de noul sef al Politiei Romane, chestorul principal Catalin Ionita, la sedinta la care s-a prezentat bilantul activitatii Inspectoratului General al Politiei Romane pe anul trecut. In discursul pe care l-a sustinut la acest eveniment, Carmen…

- Potrivit vicepreședintelui PSD al Consiliului Județean, Ioan Mang, adevaratul motiv al lipsei consilierilor PNL de la ședința de buget de joi sta in lipsa unui liberal, plecat in vacanța, la schi! Astfel, liberalii nu puteau fi 17, ci 16 și coaliția UDMR – PSD – ALDE ar fi putut sa-și valideze…

- Odata ce Laura Kovesi a declarat, seara trecuta, ca pana la conferinta de presa, nu primise “niciun fel de solicitare oficiala” cu privire la cei doi ofiteri de politie judiciara despre care MAI-ul anuntase in cursul zilei de miercuri ca s-a cerut revocarea detasarii la Directie Nationala Anticoruptie,…

- Solicitarea sefei de la Ministerul de Interne vine pe fondul difuzarii inregistrarilor date publicitatii de catre fostul deputat Vlad Cosma. Si, chiar daca despre ea s-a aflat miercuri, a fost formulata inca din cursul zilei de marti si ii vizeaza pe comisarii sefi de politie Florea Gabriela si Mihai…

- Ministerul Educatiei a publicat lista elevilor care vor primi spirjin financiar, in anul scolar 2017-2018, in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”. Suma alocata pentru fiecare elev este 180 de lei pe luna, iar cei care beneficiaza de ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.…

- La fel cum a facut, recent, si Carmen Dan, sefa de la Ministerul de Interne, si Mihai Fifor, ministrul Apararii, a vorbit, de aceasta data vineri, despre salariile din MApN, dupa aplicarea legii salarizarii unitare. Ministrul Fifor a amintit din start ca si in acest an, ca si in 2017, se mentine alocarea…

- Ministrul de Interne a ales sa faca unele lamuriri cu privire la veniturile oamenilor legii. “In ultima perioada au fost vehiculate diverse informatii despre scaderea salariilor politistilor. Acest tip de informatii, generalizate la nivelul unei intregi categorii profesionale, nu sunt reale si este…

- Din cele 112 localitați, 56 nu vor primi nimic de la Consiliul Județean Olt, cel puțin nu in prima faza, consilierii județeni aproband astazi repartizarea sumelor. Banii aflați la dispoziția CJ Olt – 11.150 mii lei, din cote defalcate, pentru ...

- Pe fondul cazului de la gradinita din Capitala, unde o tanara mama a fost ucisa de fostul sot, desi obtinuse un ordin de restrictie pe numele barbatului, ministrul de Interne a adus in discutie faptul ca se are in vedere o modificare a actualelor proceduri. Concret, Dan a sustinut ca au fost discutii…

- Un bistrițean campion național la judo și cu rezultate excelente și in afara țarii nu a ajuns la mondiale pentru ca in locul sau trebuia sa mearga fiul șefului federației. Argumentul suprem al antrenoarei e faptul ca fiul șefului federației a acceptat sa iși plateasca din propriul buzunar deplasarea.

- Aproape un sfert din americanii care traiesc in cuplu dispun de un cont bancar secret pe care-l ascund partenerului de viata. Un ancheta facuta de Creditcards.com, o filiala a Bankrate, arata ca 23% din cetatenii americanii casatoriti sau in cuplu, traind impreuna sau nu sub acelasi acoperis, isi disimuleaza…

- La 10 zile de cand Daniel Torje isi anunta decizia de a pleca de la conducerea Academiei de Politie, institutia are deja un nou rector. Ministrul de Interne a decis sa il imputerniceasca in aceasta functie – pentru o durata de 6 luni – pe comisarul-sef de Politie profesor universitar doctor Adrian Iacob,…

- Nici nu trebuie sa te expui cu tot felul de stele d’alea mari pe epoleti sau functii de inspector general ca sa profiti la maxim de „trambulina” pe care o poate reprezenta Ministerul de Interne in derularea unor combinatii de milioane de euro. La propriu… Si iata ca, dupa ce IGAV-ul a fost serios zguduit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul britanic Theresa May vor anunta joi, in cadrul unui summit franco-britanic, un program de schimburi de artefacte, care include "un posibil imprumut al Tapiseriei de la Bayeux", dar "nu inainte de 2020", a anuntat miercuri dimineata palatul Elysee,…

- Dan Manu, presedintele Consiliului Judetean Arges, a declarat astazi ca investitiile institutiilor subordonate pentru anul in curs vor fi “de supravietuire”, “minimale”, deoarece fondurile sunt limitate. In schimb, Consiliul Judetean va aloca cea mai mare parte a resurselor pentru co-finantarea proiectelor…

- Dupa ce seara trecuta insusi ministrul de Interne facea referire la raportul pe care l-ar fi semnat Catalin Ionita, prin care si-ar fi dat acordul pentru preluarea, practic, a sefiei Politiei Romane, in cazul in care actualul numar 1 in cadrul IGPR ar fi fost schimbat, cum a propus Carmen Dan, dinspre…

- Dupa ce ministrul de Interne a iesit, joi seara tarziu, cu o declaratie de presa -in care a prezentat ceea ce a anuntat a fi o “cronologie” a celor intamplate in privinta variantei de succesor al actualului sef al IGPR, aparuta pe fondul propunerii pe care i-o inaintase premierului, in urma scandalului…

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3. Acesta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la...

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, este audiat in aceste momente la Parchetul General. Este vorba despre dosarul in care fugarul Sebastian Ghița a fost depistat conducand autoturismul, deși...

- Fostul ministru de Interne, Petre Toba, s-a prezentat vineri dimineața la Parchetul General pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul lui Sebastian Ghița, anunța Antena3. Acesta nu a dorit sa faca niciun fel de declarații la sosire.

- In timp ce procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana este in curs, atractia pentru Franta a crescut in randurile britanicilor. Anul trecut, 1518 supusi ai reginei Elisabeta au capatat cetatenie franceza. Iar alti 3173 sunt in asteptare. Potrivit cifrelor ministerului francez de Interne,…

- Actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, chestorul Catalin Ionita, cel considerat la doar 41 de ani ca avand cea mai promitatoare cariera din sistem in fata sa, a fost total compromis prin expunerea sa in razboiul total dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, care se poarta in aceste zile pe frontul…

- La o zi de cand Carmen Dan, ministrul de Interne, anuntase ca i-a propus prim-ministrului Tudose schimbarea din functie a primului om din Politia Romana si ca ar avea deja un nume de succesor, in persoana lui Catalin Ionita, Bogdan Despescu s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Guvernului. Discutiile…

- Sotia presedintelui Frantei este un veritabil pop-star in China. Dincolo de tinutele luxos-adolescentine pe care le-a purtat Prima Doamna de la Elysee, chinezii s-au imbulzit fascinati sa vada o sotie de sef de stat mai varstnica cu 25 de ani decat presedintele Emmanuel Macron. Cuplul Macron s-a intalnit…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care si-a inceput ieri prima vizita de stat in China, i-a oferit omologului sau Xi Jinping un murg din Garda Republicana franceza, o ”diplomatie a calului” inedita si un gest de prietenie fata de gazda sa, a informat palatul Elysee. ”In timpul vizitei sale la Paris,…

- Iata ca pentru Ministerul de Interne noul an incepe cu un alt scandal monstru, asta dupa ce nu fusesera inca „inchise” nici macar „ranile” trecutului. Așa ca tocmai ce este pe cale sa explodeze unul dintre „conflictele inghețate”, totul dupa ce se parea ca „stapanii casuțelor” fusesera anihilați odata…

- Venitul la Bugetul public național al Republicii Moldova acumulat de Serviciul Fiscal de Stat in 2017 s-a ridicat la 32,7 miliarde de lei, in creștere cu 5,1 miliarde sau cu 18,4% fața de aceeași perioada din 2016. Aceste date au fost prezentate de catre Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care a menționat…

- Nodul rutier face parte din lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, având ca antreprenor societatea Porr Construct. „Acest tronson de 16,3 km s-a împotmolit în alunecarea masiva din apropierea Lacului Stejeris. Chiar daca aliniamentul autostrazii ar putea fi gata în…