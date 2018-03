Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a lansat portalul WiFi4EU, unde localitatile din Europa care doresc finantare pentru puncte de acces Wi Fi gratuit in spatii publice sunt invitate sa se inregistreze pana la 15 mai. Municipalitatile din intreaga Uniune Europeana au fost invitate sa se inregistreze, incepand de marti,…

- Ministrul german al Economiei Peter Altmaier (CDU) a apreciat joi ca este inca posibil sa se evite in ultimul moment impunerea unor taxe vamale anuntate de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP conform News.ro . ”Eu cred ca avem o sansa reala sa evitam aceasta intrare in vigoare, daca…

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless în spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse începând cu luna mai. Pâna atunci, municipalitatile…

- Comisia Europeana a decis astazi sa finanteze instalarea de puncte de acces gratuit la internet wireless in spatiile publice. Banii vor fi oferiti oraselor si comunelor din statele membre, iar cererile vor putea fi depuse incepand cu luna mai. Pana atunci, municipalitatile trebuie sa se inregistreze…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost reținut de Poliție într-un dosar privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile din 2007. Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy este în arestul poliției, unde ar putea petrece urmatoarele doua zile. Nicolas…

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, intr-un interviu, ca autoritatile romane au dat asigurari Comisiei Europene ca in acest vor fi demarate studiile de fezabilitate si de impact asupra mediului pentru pregatirea tehnica a sectiunilor autostrazii Montana.

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, intr-un interviu, ca autoritatile romane au dat asigurari Comisiei Europene ca in acest vor fi demarate studiile de fezabilitate si de impact asupra mediului pentru pregatirea tehnica a sectiunilor autostrazii Montana.

- Bani europeni pentru autostrada Sebes - Turda Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a aprobat acordarea a peste 272 de milioane de euro pentru constructia sectiunii de autostrada Sebes - Turda. Banii provin din…

- Joi, 1 martie, comisarul european pentru politica regionala Corina CREȚU va efectua o vizita oficiala la Paris, unde se va intalni cu dna Nathalie LOISEAU, ministrul afacerilor europene, cu dl. Jacques MEZARD, ministrul pentru coeziune teritoriala, și cu dl. Philippe ETIENNE, consilierul diplomatic…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- In marja vizitei la Bruxelles, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut astazi, 27 februarie 2018, o intrevedere cu Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu.

- Premierul Viorica Dancila (foto) a fost in vizita la Bruxelles si a reusit performanta de a sustine declaratii de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, dar si de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker (foto). E bine de reamintit ca fostul premier…

- Uniunea Europeana „pompeaza” o avere pentru continuarea lucrarilor de modernizare a caii ferate frontiera-Arad-Simeria, parte a Coridorului IV Pan European. 1,3 miliarde de euro este suma pe care a primit-o tara noastra din fondul de coeziune, urmand ca banii sa fie folositi pentru modernizarea caii…

- Europenii ne pun sa consumam mai mulți pești din crescatorii, nu din pescuit Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella, a afirmat, la o intalnire cu ministrul agriculturii, Petre Daea, ca o problema cu care se confrunta Uniunea Europeana este acvacultura: se importa…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca guvernele PSD-ALDE sunt incapabile sa atraga bani europeni pentru spitalele regionale, situatie confirmata si de pozitia exprimata miercuri de comisarul european Corina Cretu. "Din cele 9 spitale promise de PSD-ALDE, dintre care 8 regionale…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi sustine ca Romania pierde banii europeni pentru spitalele regionale si subliniaza ca la Ministerul Sanatatii trebuie constituit un grup de lucru din specialisti. "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedeste dezinteres total. Pe…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. In atentie s-a aflat, in principal, problema absorbtiei intarziate a fondurilor europene. Este un subiect despre care comisarul Corina Cretu a vorbit si aseara la Radio Romania. Ea…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, iar in cadrul intalnirii Corina Cretu a indemnat la acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri…

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila la Bruxelles, ca este ingrijorata in privinta evolutiei proiectelor privind spitalele regionale, deoarece acesta inregistreaza mari intarzieri.

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk,…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va efectua, in perioada 19 21 februarie 2018, o vizita oficiala la Bruxelles, prilej cu care va avea intrevederi cu Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, saptamana viitoare, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, precum si cu comisarul european pe politici regionale Corina…

- Funcționarii publici au “manual” de bune practici in accesarea fondurilor europene Comisia Europeana a publicat noi orientari in sprijinul funcționarilor din administrația publica de la nivel național, regional și local, care gestioneaza fonduri europene, pentru a garanta ca procedurile de achiziții…

- 1,2 miliarde de euro a incasat ilegal statul in ultimii zece ani, de la sute de mii de romani, sub forma de taxa de prima inmatriculare. Deși taxa a fost declarata ilegala de catre Uniunea Europeana chiar de la implementare, in 2007, Guvernul a refuzat s-o abroge și s-a incapațanat s-o aplice. Pagubiții…

- Parlamentarii PNL Cluj trag un semnal de alarma despre Spitalul Regional. „Daca anul acesta nu se incepe constructia, se pierd banii" Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a cerut guvernantilor sa urgenteze inceperea lucrarilor la Spitalul…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- Asociația T9 are un comportament obsesiv fața de posibilitatea ca Turda sa piarda fondurile europene, care ar ajuta la dezvoltarea localitații. Dupa ce ”jurnalistul de casa” al lor, Horea Hudrea, a lansat cateva ”petarde” jurnalistice, bucurandu-se prea devreme ca n-ar exista un document care statea…

- Noua Politica Agricola Comuna (PAC) ce va oferi cadrul in care fermierii vor putea accesa bani europeni genereaza dispute intre statele membre care au interese diferite pe acest subiect. Romania ar putera pierde bani, in cel mai pesimist scenariu. Contributiile statelor membre la bugetul general…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador considera ca dezastrul facut de guvernarea PSD-ALDE in atragerea de fonduri europene a fost confirmat chiar de comisarul european Corina Cretu. Angelica Fador a amintit ca in chiar prima zi in care premierul Viorica Dancila si-a inceput activitatea in aceasta…

- In cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3, joi, 1 februarie, analistul politic Bogdan Chirieac a punctat doua aspecte importante. „Il vad pe domnul Dragnea exercitand puterea, puterea legitima pe care a primit-o in decembrie 2016. Exact așa il vad. Nu știu ce au discutat președintele și Liviu…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, i-a trimis o scrisoare de felicitare premierului Viorica Dancila la numirea in functie, transmitandu-i totodata ca Guvernul are "o responsabilitate importanta" pentru mentinerea valorilor UE, inclusiv prin respectarea normelor statului de drept si prin…

- Comisarul european Corina Cretu avertizeaza ca, daca Romania nu face eforturi anul acesta, risca sa piarda fonduri europene importante. Corina Cretu a afirmat ca exista in continuare intarzieri, in special in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, dar si la transporturi si la constructia celor trei…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, a confirmat, la Europa Fm , ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene in functie de respectarea principiilor statului de drept, insa dupa anul 2020. Potrivit Corinei Cretu, in acest moment niciun stat membru nu poate fi…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a decarat intr-un interviu acordat ziarului Libertatea ca ar fi de dorit mai multa stabilitate in Romania, in condițiile in care s-au schimbat trei premieri intr-un an. Oficialul a subliniat ca vizita pe care o face la București saptamana aceasta…

- Comisarul european Corina Cretu le-a cerut, luni seara, tinerilor prezenti la festivitatea de premiere a castigatorilor concursului "Reporter si Blogger European", editia 2017, sa se implice "activ" in politica, pentru ca viitorul acestei tari depinde de ei. "Suntem intr-un moment in care…

- Comisarul european Corina Crețu va discuta cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, considera ca România trebuie sa accelereze implementarea pe teren a proiectelor…

- -pentru anul agricol trecut, agricultorii bacauani au incasat deja subvenții de peste 25,3 milioane de euro Potrivit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), agricultorii din toata țara au primit, pana acum, 1,529 miliarde de euro in contul subvențiilor anului 2017. Banii provin de…

- Comisia Europeana a publicat joi, 25 ianuarie, o serie de instrumenteCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• destinate autoritaților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta sa elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și sa identifice resursele UE disponibile.…

- Muntenegru si Serbia sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, a declarat pentru Reuters comisarul european pentru Extindere, Johannes Hahn, care a avansat ca data anul 2025.

- Norina Forna, decanul Facultații de Medicina Dentara de la UMF Iași, a toaca fonduri europene pentru a combate un fenomen aproape inexistent la aceasta instituție de invațamant superior @ Astfel, in urmatoarea perioada Forna va cheltui 340.000 de lei pentru prevenirea abandonului școlar la Stomatologie,…

- Un proiect cu finanțare europeana, destinat femeilor abuzate, se afla in vizorul inspectorilor antifrauda ai Oficiului European de Lupta Antifrauda. Se pare ca inspectorii suspecteaza ca angajații și rudele lor s-au inscris in acest proiect fara a avea dreptul legal, suspectand totodata și modul…

- "Premierul are o responsabilitate extrem de mare in realizarea programului de guvernare. Premierul vine cu o echipa in fata Parlamentului, in care trebuie sa aiba incredere ca poate duce la bun sfarsit un program de guvernare asumat politic. Cred ca premierul trebuie sa aiba o mare libertate in a-si…

- Marea Britanie, Franta, Germania si Uniunea Europeana au lansat joi un apel comun catre Statele Unite pentru mentinerea acordului nuclear cu Iranul, subliniind totodata ca regimul de la Teheran are dreptul de a profita de pe urma ridicarii sanctiunilor asociate acordului.

- Dupa proiectul care a vizat asfaltarea a 56 de strazi din șase cartiere, Barladul va putea realiza inca o importanta investiție cu bani de la Uniunea Europeana. Este vorba despre „Creșterea eficienței energetice a cladirii Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal de Urgența «Elena Beldiman»”, obiectiv…

- Programul Start-Up Nation, prin care statul roman acorda un grant de pana la 200.000 de lei firmelor nou-infiintate, este considerat cel mai ambitios program de acest tip din Uniunea Europeana, insa doar cateva zeci de intreprinzatori si-au primit pana acum banii, din cele peste 8.000 de planuri…