- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9- in martie (4,7- in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 330,847 miliarde de lei (69,6 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate ieri. In februarie, fata…

- Persoanele care au fost obligate din 2008 sa contribuie la Pilonul II de pensii pot, de cateva zile, sa-și retraga banii și sa ii transfere la Pilonul I (pensiile de stat). Singura conditie pentru transferul contributiei de la Pilonul II la Pilonul I este ca persoana sa fi contribuit mai mult de 5 ani.…

- Statul le-a dat posibilitatea romanilor sa nu mai cotizeze la Pilonul II de pensii, insa specialiștii sunt de parere ca nimeni nu ar trebui sa faca acest lucru. Concret, calculele arata ca persoana respectiva va obține o pensie mai mica atunci cand se va retrage din activitate, daca nu mai cotizeaza.…

- Cotele de majorare a capitalului social impuse fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) prezente pe piata din Romania sunt negociabile in masura in care administratorii acestora vor fi dispuși sa investeasca in domenii prioritare, a declarat pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Eugen…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a negat, marți, ca statul dorește sa ia bani din Pilonul II de pensii și foloseasca eventualii bani virați de la Pilonul II la Pilonul I de pensii pentru investiții, conform Mediafax.Ministrul Finanțelor Publice a afirmat, marți, in cadrul unor…

- Statul roman nu are intentia ca prin Ordonanta 114 sa ia vreun ban de la Pilonul II, ci doar a dat posibilitatea deponentilor de a-si transfera contributiile pe viitor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Cum putem să luăm bani de la Pilonul II? Nu e intenţia…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor a declarat, luni, la Digi 24, ca in urma transferului banilor contribuabililor de la Pilonul II la Pilonul I, asa cum s-a stabilit prin Ordonanta 114, statul va putea folosi acesti bani pentru a construi, de exemplu, spitale, prin parteneriat public-privat.…

- Ordonanța 114/2018 a fost adoptata la finele anului trecut, spre consternarea mediului de afaceri din Romania. Au aparut taxe noi in energie, telecom și in sectorul bancar, dar și alte masuri de impact, precum cele care aduc noi reguli administratorilor fondurilor de pensii din Pilonul 2, care gestioneaza…