- "In urma verificarilor efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca pachetul continea suma de 3.600 de lei si apartin unei femei in varsta de 88 de ani din comuna Vata de Jos. Suma de bani pierduta reprezenta un ajutor de inmormantare pentru fiul sau", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- Scandal in Poliția Buzau. Ajutorul șefului de post din Cernatești este acuzat de un adolescent din comuna ca l-ar fi agresat fizic și verbal in timpul unei audieri desfașurate in incinta postului de poliție din localitate. IPJ Buzau confirma ca exista o ancheta deschisa de Parchet sub aspectul celor…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 05 februarie 2018, fata de inculpatul BUDULAN POMPILIU, la data faptelor director…

- In data de data de 31.01.2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii…

- La data de 26 ianuarie, in jurul orei 20, la sediul Poliției Orașului Boldești-Scaeni s-a prezentat un tanar de 18 ani, din localitate, care a sesizat ca, in ziua respectiva, persoane necunoscute au patruns in locuința sa și au ravașit bunurile din camere. Echipa operativa deplasata la fața locului…

- Deputata PSD, Natalia Intotero, propusa ministru pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Dancila, s-a nascut in 14 ianuarie 1976, la Brad, judetul Hunedoara, si este casatorita. Ea si-a facut debutul in politica in 2009, cand a detinut functia de secretar de stat la MAE, ocupand ulterior acelasi…

- Lucian Heiuș, președinte al PNL Hunedoara: „Bugetul propus este un furt facut de PSD de la comunitațile administrate de primari liberali” Deputatul Lucian Heiuș, președintele organizației județene Hunedoara a PNL, a susținut, astazi, o conferința de presa, in care a vorbit despre propunerea…

- Plan diabolic pus la cale de o romanca din Italia care și-a drogat colegul pentru a-i fura banii. Barbatul a fost sedus, invitat la cina și, dupa flirt, a baut, fara sa știe, un pahar cu vin cu somnifere. Cea care este asistenta medicala la un spital din Padova a reușit sa-i fure cardul bancar de pe…

- Batrana abandonata in gara din Craiova de propria familie. Femeia a ramas pe o banca din gara, cu toate bagajele, in speranța ca rudele vor veni sa o ia. A trecut mai mult de o luna, insa nimeni nu a revenit. Cazul șocant a revoltat un oraș intreg. Oamenii care știu care este povestea sfașietoare a…

- Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, in jurul orei 9.15, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre un inceident care a avut loc intr-o scoala din localitate. "Politia Orasului Calan a fost sesizata direct de un minor in varsta de…

- Un copil de zece ani din orasul Calan, judetul Hunedoara a reclamat la Politie ca a fost lovit de invatatoarea sa, in zona capului, iar din lovitura s-a lovit la buza, de banca. Ulterior copilul s-a prezentat la Unitatea de Primire Urgente impreuna cu bunica sa pentru acordarea de ingrijiri medicale.…

- In perioada 19 - 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde”, la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Bunica regretatei Denisa a fost lovita de un mare ghinion. De parca nu era de ajuns ca de abia isi duce traiul de pe o zi pe alta, acum a mai dat si de greu. Batrana povesteste ca nu-și va putea gasi liniștea, pana cand cei pe care i-a platit familia nu vor termina de aranjat mormantul Denisei.

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti al Directiei Generale Anticoruptie, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Timis,…

- La nici șase luni de la moartea prematura a Denisei Raducu, familia nu și-a revenit din șoc. In afara faptului ca sunt necajiți și plang zilnic la mormantul cantareței, tatal și bunica au fost loviți din nou de ghinion. Bunica Denisei Manelista ne-a facut marturisiri cutremuratoare. Pe bunica Denisei…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 16.20, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un tanar de 31 de ani, din municipiul Brad, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe D.N. 74, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul…

- Cinci oameni au fost raniti, duminica, in urma coliziunii intre doua autoturisme, in satul Saliștioara, din comuna Valișoara a județului Hunedoara. Primele verificari au aratat ca evenimentul rutier ar fi fost produs de un tanar de 32 de ani, din localitate, care a scapat de sub control masina…

- Artiste in sforarii si unse cu toate alifiile, destele batrane de la Ministerul de Interne au fost facute peste noapte de un neica nimeni numit Eugen Stan. Un nenorocit de pedofil aparat de Politie din colegialitate, prostie si incompetenta. Chiar daca exploatarea politica a cazului Stan ia ochii lumii…

- Ca și cum suferința ei n-ar fi suficienta, o batrana bolnava de cancer a fost abandonata de ambulanța la birt in județul Hunedoara. Oamenii aflați la baut au fost adapostita de poștașul din sat pana cand fiul pensionarei a dus-o acasa. Barbatul locuiește intr-o zona retrasa, unde nu exista semnal la…

- Femeia din localitatea Branisca a fost internata inainte de Craciun la oncologie. Atunci, a fost transportata la spital cu o ambulanta si a fost preluata din fata portii. La externare, insa, ambulanta nu a mai dus-o pana acasa, ci a lasat-o in fata unui bar dintr-o localitate vecina. Mai erau…

- A gasit o geanta cu peste 16.000 de euro si a sunat imediat la Politie. S-a intamplat intr-un bar din judetul Arges, unde o clienta a uitat geanta cu bani, iar chelnerita care a gasit-o a sunat imediat la 112. Nu este pentru prima oara cand in barul respectiv, tranzitat zilnic de sute de clienti, care…

- Conform OUG care a fost adoptata pe 28 decembrie, banii se restituie donatorilor integral din contul de disponibilitati deschis la Trezoreria Statului si/sau din conturile deschise la institutiile de credit, pana la data de 31 decembrie 2018, in conditiile, termenele si conform procedurii stabilite…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti miercuri pentru 24 de ore, pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, iar joi vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva.…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, care sunt motivele “fratricidului” dintre Gigi Becali si Victor Piturca. Nu banii pierduti la poker sau sigla Stelei au dus la ruperea relatiei. Fostul selectioner a aflat ca patronul FCSB-ului l-a “turnat” procurorilor in dosarul…

- Sarbatorile de iarna ii vor face pe romani sa dea, in acest an, sume cuprinse intre 1.000 lei și 3.000 de lei. Banii vor fi alocați, preponderent, pe produse alimentare și nealimentare. Pentru cadouri romanii sunt dispuși sa dea in acest an, in medie, circa 100 de euro, dar sunt și persoane care și-au…

- Din cauza lipsei de personal sau a unor disfuncționalitați din sistem, cațiva pensionari timișeni iși vor primi banii de-abia dupa Craciun. O asemenea situație este intalnita și in comuna Chevereșu Mare, unde oamenii se strang la biblioteca pentru a-și primi pensiile. ”Trebuia sa vina banii in urma…

- Tanti Valeria, o batrana de 79 de ani, din comuna Ocnita, judetul Dambovita, a trait cea mai mare spaima din Post-ul O batrana a facut atac de panica, la gandul ca focul ii mistuie banii pentru inmormantare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tatal tinerei de 20 de ani care a fost impinsa, marți, in fața metroului și a reușita sa se opuna susține ca dupa 45 de minute de la incident a sunat la 112, fiind trimis la stația de metrou la care s-a intamplat atacul. Barbatul spune ca a durat doua ore pana a putut da declarații. „In 45 de minute…

- Subordonații unui șef de post din Hunedoara au scris o petiție și poarta banderole de ”greva japoneza” in semn de protest fața de șeful lor care se afla in concediu medical de opt luni.

- Lugojenii care vor sa isi cumpere un brad natural il pot achizitiona deja chiar daca pana la Craciun mai sunt aproape trei saptamani. Primii brazi au aparut in Piata Timisul din Lugoj, insa lugojenii nu s-au inghesuit sa ii cumpere. Pomul de Craciun costa in acest an 120 de lei dar comerciantul recunoste…

- Autoritațile locale vor primi peste 115 milioane lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului pentru asigurarea alimentarii populației cu energie termica, s-a decis in ultima sedinta de Guvern. Astfel, pentru 13 localitați din 12 județe se vor suplimenta sumele defalcate din…

- "Asta da stire! Am citit ca a aparut un pinguin in Ploiesti. E adevarat? Cum si de ce a ajuns el acolo este o enigma. Pinguinul lumineaza. O fi in loc de brad de Craciun? O fi un nou simbol al Ploiestiului? Din ce bani e platit Pinguinul? Ce vrea Pinguinul de la noi? O fi un semn…

- Parlamentul European a adoptat joi bugetul UE pentru anul 2018, votand totodata si o rectificare de 9,9 mld. euro, bani care vor fi virati luna aceasta in conturile statelor membre si de care guvernele se pot folosi fara a avea conditii suplimentare impuse. In urma rectificarii, Romania va primi…

- Fanii au demarat de cateva zile o campanie de strangere de fonduri pentru Petre Aurel, care este bolnav de cancer la colon. Acseta s-a prezentat in cantonamentul stelistilor acolo unde a primit tricourile cu semnaturile tututor fobalistilor. Acestea vor fi scoase pe rand la vanzare, iar banii obtinuti…

- Va informam, miercuri seara, ca doua persoane si-au pierdut viata intr-un accident de circulatie petrecut in vestul tarii, dupa ce doua masini au intrat in coliziune. Cercetarile politistilor rutieri au aratat ca un barbat in varsta de 30 de ani, din județul Bihor, care conducea un autoturism pe soseaua…

- Doi oameni au murit in urma unui accident de circulație, miercuri dupa-masa, in municipiul Brad. ”Un barbat in varsta de 30 de ani, din județul Bihor, care conducea un autoturism pe D.N. 76, dinspre Oradea spre municipiul Brad, a incercat sa evite un autobuz care a ieșit dintr-o stație și…

- O pensionara de 77 de ani din Hunedoara si-a pierdut toate economiile dupa ce un barbat s-a dat drept ginerele ei și i-a furat peste 10.000 de lei. Femeia a fost sunata pe telefonul fix de catre un barbat care s-a prezentat ca fiind „ginerele” sau. Acesta i-a spus ca are „mari probleme”, iar pentru…

- Mare cucoana-i lenea aceasta, iar la noi, nu știu cum se face, dar e crescuta și ținuta la calduț cu ajutorul banilor sociali sau, altfel spus, cu ajutoare sociale. Sunt de acord ca trebuie ajutați oamenii nevoiași, dar este foarte important de a examina foarte atent și a stabili cine are nevoie cu…

- La data de 24 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Buzau -Biroul Investigatii Criminale au retinut la scurt timp de la comiterea faptei, doi buzoieni in varsta de 25 si 34 de ani, banuiti de tentativa la talharie calificata. Din cercetari a reiesit faptul ca, in noaptea de 17 spre…

- Veste buna pentru proprietarii de locuinte din Bucuresti care nu au fost reabilitate din punct de vedere al aspectului exterior. Primarul General al Capitalei Gabriela Firea a afirmat ca autoritatile au in vedere un proiect care va avea ca urmare imediata “schimbarea la fata a Bucurestiului”. Firea…

- Imi plac bicicliștii. Mi s-a parut intotdeauna ca mișcarea aceasta simpla pe doua roți te face mai onest, mai curat, mai sanatos la cap, dincolo de beneficiile aduse organismului. Hunedorenii incep sa guste senzația care este din ce in ce mai rafinata. De la genericul nea Ion și Tohanul lui de culoare…

- Sursa citata a precizat ca se vor executa lucrari in cadrul proiectului "Reabilitare DN 76 km 0+000 – 30+436 Contract 5R10". Lucrarile de reabilitare a Podului Soimus constau in refacerea caii rutiere, inlocuirea rosturilor unde este cazul, verificarea parapetului pietonal, a aparatelor de…

- Lucrarile de reabilitare pentru DN 76 implica inchiderea traficului rutier pe Podul Șoimuș, jud. Hunedoara, pentru toate categoriile de autovehicule. Aceasta masura va fi in vigoare in perioada 13 – 20.11.2017. Pe durata execuției lucrarilor rutele alternative vor fi: Ø Pentru sensul de deplasare Arad…