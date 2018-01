Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai probabil, institutia va anunta la inceputul saptamanii viitoare care va fi cuantumul amenzii si care sunt cu exactitate neregulile. Aceleasi surse au precizat ca exista abateri de la unele normative care reglementeaza executarea lucrarilor de constructie la sapaturi adanci in mediul urban, mai…

- Studiu: Dependenta de putere si bani la politicienii romani CIADO a monitorizat in anul 2017 comportamentul unor ministri, presedinti de consilii judetene, senatori si deputati si concluziile sunt urmatoarele: Ca si cocaina, dependenta de control, de putere si de bani au aceleasi efecte, in speta, un…

- Apar noi informatii despre fondurile europene de maximum 40.000 de euro pentru romanii care vor sa-si deschida mici afaceri in programul Romania Start Up Plus, fiind anuntat termenul estimativ pana la care organzatiile care vor imparti banii catre antreprenorii aspiranti ar urma sa semneze comtractele…

- Alexandru Francu, unul dintre fondatorii trupei Paraziții, a ales sa petreaca singur acest inceput de ani. Omul de afaceri a plecat, in secret, in Spania și s-a cazat la unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Madrid. Deși se parea ca ”bat clopotele de nunta”, Alexandru Francu a pașit singur in…

- Ieri a fost o zi cu emotii pentru o mare parte dintre profesorii ieseni, acestia aflandu-se in situatia in care drepturile salariale castigate in instanta le-ar fi putut ajunge in portofele abia la jumatatea anului 2018. Problema a aparut dupa ce Ministerul de Finante a dat un ordin prin care programul…

- Fostului demnitar (care in prezent este in penitenciar, unde ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea pentru o alta fapta de coruptie) i se pune in sarcina, de catre procurorii DNA, faptul ca ar fi cerut spaga de 1.264.000 de lei pentru a trage sforile in atribuirea unor contracte de lucrari publice. Banii…

- A fost descoperita o previziunie a lui Nostradamus care aduce niste informatii pentru 5 zodii. Acestea vor trece printr-o perioada a vietii ce le va aduce foarte mult spor in casa si multe castiguri financiare, scrie realitatea.net.

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- Banii acum, folosința peste zece ani. Transformarea unei cladiri a Poștei in școala se amana Condiții speciale pentru achiziția, de catre Primarie, a unei cladiri pentru o școala din Manaștur. La ședința de marți a Consiliului Local a venit și o reprezentanta a parinților de la școala gimnaziala…

- De la 1 ianuarie 2018 va intra în vigoare decizia Adunarii Populare a UTA Gagauz-Yeri (APG) cu privire la alimentatia gratuita a tuturor elevilor din clasele 1-12. Însa, executivul autonomiei sustine ca nu toate ospatariile institutiilor preuniversitare din regiune sunt gata sa activeze…

- Prin intermediul platformei lui Andrei Duma copiii de la Centrul „Viata si lumina ” s-au putut bucura de darurile lui Mos Nicolae. Povestea lor e tulburatoare. Mircea Zamfir si sotia sa s-au dus la Centru pentru a afla ce nevoi au copii. Mircea povesteste ca acolo i s-a spus: „Vrem sa punem…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inaugurat vineri cu mare pompa prima linie de metrou automata din Istanbul, un proiect de infrastructura asteptat cu nerabdare de milioane de locuitori exasperati de blocajele uriase din trafic care congestioneaza metropola.

- In prima instanța, in mai 2016 , fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in forma continuata, dupa ce acesta si fostul deputat Mihai Banu, condamnat in acelasi dosar, a primit in total 185.000 euro de la un om de afaceri.…

- Gabriel Berca, fost ministru de Interne in guvernarea Boc, iși va petrece urmatorii doi ani in inchisoare. Magistrații Instanței Supreme au decis și confiscarea șpagii de 92.500 de euro. Procurorii l-au acuzat pe fostul ministru ca a primit 92.500 de euro de la un om de afaceri pentru a interveni pe…

- Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in Romania la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost localizat si retinut, in cursul noptii, in Buenos Aires (Argentina), a anuntat Politia Romana.

- "Dupa Estonia si Polonia, Romania se afla pe locul 3 in incidenta bolilor psihice. Rudele, prietenii si cei care observa nereguli si un comportament bizar al celor din jurul lor trebuie sa constientizeze ca acea persoana poate trece printr-o depresie sau o alta tulburare / afectiune psihica si consecintele…

- Adela Popescu este o mama iubitoare si isi doreste tot ce este mai bun pentru fiul sau. Aceasta a intampinat, insa, o mare problema in relatia cu fiul sau. Micutul a refuzat sa manance in momentul in care hrana sa s-a diversificat.

- Pana acum, contribuțiile erau imparțite in partea angajatorului și partea angajatului, ambele fiind in responsabilitatea angajatorului. Daca patronul nu vira catre stat partea sa, era sancționat cu penalitați. Daca nu vira partea angajatului se numea, pana la CCR sa decida ca este neconstituțional,…

- Dincolo de targeturi, bugete, cariera, schimbarea jobului, care pana la urma pot fi gestionate, cea mai mare problema a antreprenorilor si corporatistilor este cea a copiilor lor: ce fac cu ei, cum gestioneaza relatia cu ei si care este viitorul lor. Banii, masina, bonele, casele mai mari, gradinitele…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza asupra a ceea ce pare a fi o problema de actualitate pentru antreprenorii și corporatiștii din Romania - modul in care iși gestioneaza relația cu proprii copii.Ziarul Financiar: Dincolo de targeturi, bugete, cariera, schimbarea…

- In acelasi dosar a fost judecat Lucian Coltea, cetatean american, acuzat de savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta si spalare de bani in forma continuata. Cristian Rizea este acuzat de DNA ca a pretins in mod direct de la omul de afaceri Lucian Coltea suma de 300.000 de euro,…

- Cele 5 zodii care se imbogațesc ușor: 1. Persoanele nascute in zodia Fecioara au idei care produc foarte mulți bani. Niciodata nu sunt lipsiți de imaginație. Știu sa faca bani in cele mai dificile situații. Fac fața crizelor financiare cu lejeritate. Acești nativi nu sunt genul care…

- Bulgarii au inceput sa iși scoata banii din banci pentru a finanța antreprenorii, iar mediul de afaceri din țara este propice pentru IT, susține Lyubomir Yanchev, directorul general al MClimate, o companie dezvoltata cu fonduri europene, care produce dispozitive inteligente pentru locuința, conform…

- In rezultatul discuțiilor purtate dintre autoritațile Republicii Moldova și Ucrainei, partea ucraineana a acordat tarii noastre moldoveni o cota suplimentara de 5.000 autorizații pentru transportul internațional de marfuri, scrie mold-street.com.

- Oligarhul basarabean Vladimir Plahotniuc l-a dat in judecata pe omul de afaceri Adrian Porumboiu. Mogulul moldovean le-a solicitat judecatorilor sa-l oblige pe milionarul din Vaslui sa nu-i mai rosteasca numele vreodata.

- 10 membri ai Biroului Federal al FR Box au facut in septembrie 2015 o plangere penala la Tribunalul București pentru ca banii federației au fost cheltuiți nejustificat. Poliția nu a gasit dupa 26 de luni de la inceperea anchetei, nici un vinovat. ...

- Gheorghe Breaban din localitatea Vicovu de Jos, judetul Suceava, a castigat la LOTO in luna februarie 2004, nu mai putin de 1,5 milioane de euro si un autoturism. De frica necazurilor prin care au trecut majoritatea castigatorilor, barbatul de 44 de ani a folosit banii castigati in constructia unei…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- BERBEC Banii ar putea crea tensiuni pe plan sentimental in aceste zile, dar asta daca nu reusesti sa comunici eficient cu partenerul de viata. Incearca sa iti gestionezi mai chibzuit economiile si astfel vei evita orice repros din partea acestuia. E necesar sa te gandesti mai mult la…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, organizatie care reuneste peste 2.000 de companii romanesti si multinationale private cu activitate pe piata locala, care angajeaza peste 600.000 de oameni si genereaza anual afaceri de peste 50 miliarde de euro, a transmis un mesaj dur Guvernului cu privire…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, are o solutie radicala la problema ursilor care coboara tot mai des in apropierea locuintelor. Petre Daea si-a explicat si motivul pentru care sustine aceasta solutie radicala.

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, ar putea intra intr-un scandal fara precedent, care s-ar putea finaliza cu cercetarea sa, pentru fals in declarația de avere! Cel puțin, astea sunt indiciile in acest moment, dupa ce PSD Cluj a ridicat aceasta problema, in urma unei dezvaluiri aparute…

- Disperati. Asa sunt locatarii unui bloc din Galati, reabilitat cu bani europeni. Lucrarile au fost facute atat de prost, incat in apartamentele de la ultimul etaj, apa de ploaie se scurge pe pereti.

- Mai mulți antreprenori care au primit finanțare de la stat prin programul Start-Up Nation și-au scos firmele la vanzare pe OLX. Printer acestia este si un brasovean. Antreprenorii au voie din punct de vedere legal, caci manualul schemei de acordare a ajutorului nu interzice schimbarea proprietarului.…

- Șobolanii s-au inmultit ingrozitor in Capitala. Pot fi vazuti nu doar in apropierea tomberoanelor si subsolurilor, ci si pe strazi sau in parcuri. Medicii avertizeaza ca daca fenomenul nu este controlat, aceștia pot transmite boli grave.

- • in Roman, cei care locuiesc in apartamentele de la ultimul etaj au probleme cu infiltratiile • in lipsa acceptului vecinilor de la etajele inferioare, respectivii si-au construit acoperisuri, in majoritate fara autorizatie • cele mai multe sint invelite cu placi de azbociment, material interzis in…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a anuntat, luni, data oficiala la care mestesugarii, artizanii si alti producatori handmade se vor putea inscie online pentru a merge la targul national de gen, cu decontarea unor cheltuieli cu transportul si cazarea.

- Știați ca mai marii Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad, cea mai importanta instituție medicala din județ, au reușit sa rezolve absolut toate problemele legate de sanatate, de personal, de...

- Prezenta celor patru demnitari la reuniunea sindicatului din sanatate survine in conditiile in care angajatii din domeniul sanitar sunt nemultumiti de cuantumul majorarilor salariale pe care le vor primi. Peste 5.000 de angajati din sistemul sanitar au protestat, pe 19 octombrie, nemultumiti de eliminarea…

- Cupa Romaniei continua sa surprinda! Dupa ce fotbaliștii lui Gaz Metan au ajuns la meci cu taxiurile, tot astazi a mai avut loc un eveniment de-a dreptul ciudat pentru o echipa profesionista. Lotul lui ASA Targu Mureș a ajuns la Slobozia pentru a juca meciul din 16-imile Cupei cu Unirea, insa oficialii…

- Nicolae Dica, antrenorul stelist, a rezolvat una dintre marile probleme ale FCSB: apararea. In actualul campionat, FCSB are incasate doar 8 goluri in 14 etape. O medie de numai 0,53 de goluri incasate pe meci! Fix aceeasi medie s-a inregistrat in dreptul defensivei Stelei in sezonul 2005-2006, cand…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi a atras atentia ca bucurestenii vor raspunde “NU” la consultarea populara privind introducerea taxei de mediu si ca, ulterior, acestia vor fi facuti responsabili pentru faptul ca Firea nu este in stare sa gestioneze traficul.

- Ministrii muncii din statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord asupra unei reforme a directivei privind lucratorii detasati, dosar important pentru Paris, nevoit insa sa cedeze in fata tarilor din Europa Centrala si de Est. "As dori sa imi exprim multumirea pentru acordul obtinut. Am…

- Licitatia pentru achizitionarea celor 400 de autobuze a fost suspendata, dupa ce la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) au fost depuse cinci-sase reclamatii, a anuntat, luni, primarul Gabriela Firea. 0 0 0 0 0 0 "Intr-un an de zile a fost realizat caietul de…

- "Intr-un an de zile a fost realizat caietul de sarcini de catre RATB și verificat de catre Direcția Transporturi. A fost aprobat caietul de sarcini de catre ANAP, suntem acum suspendați de catre CNSC, pentru ca au fost cinci-șase reclamații. Problema este urmatoarea: legislația actuala — și am discutat…

- Guvernul a aprobat astazi cererea de demisie a directorului Agenției Naționale pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), Grigore Varanița. Aceasta cerere vine dupa ce, saptamana trecuta, premierul Pavel Filip a solicitat conducerii Agenției sa nu mai stea comod…

- Fondatorul revistei pentru adulți Hustler, Larry Flynt, ofera 10 milioane de dolari recompensa pentru orice informație are ar duce la suspendarea din funcție a lui Donald Trump.Recompensa ar fi oferita pentru ca, spune Flynt, Trump poate provoca si mai mult rau tarii decât a…