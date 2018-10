Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea increderii romanilor privind apartenenta la Uniunea Europeana, potrivit celui mai recent Eurobarometru, este una temporara, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la Bruxelles. "Asta nu este o veste buna. Cum stim, aprecierea unei natiuni asupra problemelor europene tine, de regula,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri OUG 30/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul fondurilor europene, care privesc largirea ariei proiectelor nefinalizate ale caror cheltuieli pot fi decontate din fonduri europene, precum si posibilitatea asigurarii din bugetul de stat a sumelor necesare…

- Moment perfect in urma Referendumului pentru Familie - in Europa, naționaliștii europeni au demarat in mod oficial lupta comuna pentru salvarea Europei de globalism și de ordinele de la Bruxelles.

- Comisia Europeana a trimis o scrisoare guvernului prin care avertizeaza ca Romania poate pierde fonduri europene de circa 800 de milioane de euro. Este vorba de un avertisment automat, declansat odata cu neindeplinirea unor tinte de contractare, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale. …

- Daca Comisia Europeana va respinge proiectul de buget prezentat de guvernul italian, "putin imi pasa, eu il fac oricum", a declarat sambata vicepremierul italian Matteo Salvini, citat de AFP, scrie Agerpres. "Nimeni la Bruxelles nu-mi poate sa-mi spuna ca nu este momentul sa-l fac. Si daca…

- 'Fiecare, in tara, ca sa isi ia voturile, va dezbate problemele nationale. La noi, problema fondurilor europene si cum atragem fondurile europene si cum facem prioritatile, ca noi facem prioritatile, noi stabilim pe ce dam banii. Uniunea Europeana se uita sa vada daca ne incadram in linia europeana,…

- ''Absorbția nu este atat de slaba. Daca va uitați, a crescut de mult. Sa nu comparam cu Guvernul Cioloș care nu a putut sa faca absolut nimic. Eu am organizat și organizez la Bruxelles vizite ale unor cetațeni romani și m-am focalizat cu privire la absorbția de fonduri europene. Am invitat…