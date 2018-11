"Presedintele Iohannis are acum un mod foarte bun de a se reinventa, pentru ca il are pe domnul Dragnea, care ii ofera atat de multe pe tava, incat, indiferent ce ar face Iohannis, privit prin oglinda lui Dragnea mai creste electoral. Pro Romania se gandeste sa nu lase stanga fara un candidat viabil pentru Cotroceni. In momentul de fata, de la PSD nu e o persoana care sa poata intra in turul al doilea, care sa poata sa duca o lupta cu Iohannis", a afirmat Nicolae Banicioiu.

Prezent la conferinta, coordonatorul filialei Caras-Severin a Pro Romania, Sorin Simescu, a afirmat ca "usa partidului…