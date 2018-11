Stiri pe aceeasi tema

- Peste 52 de milioane de euro proveniti dintr-o finantare norvegiana vor fi folositi de Romania pentru sapte proiecte legate de sistemul judiciar si mediul penitenciar, a anuntat ministrul Justitiei Tudorel Toader in prezenta ambasadorului Norvegiei la Bucuresti, Lisa Nicole Kleven Grevstad.

- Peste 52 de milioane de euro proveniți dintr-o finanțare norvegiana vor fi folosiți de Romania pentru șapte proiecte legate de sistemul judiciar și mediul penitenciar, a anunțat ministrul Justiției Tudorel Toader in prezența ambasadorului Norvegiei la București, Lisa Nicole Kleven Grevstad, scrie…

- Ministerul Sanatatii s-a sesizat de 47 de ori in ultimele noua luni pentru nerespectarea anumitor proceduri sau protocoale si a sanctionat 23 de manageri de spitale, cea mai drastica sanctiune fiind schimbarea din functie, a anuntat, luni, ministrul de resort, Sorina Pintea, informeaza AGERPRES . “Nu…

- Un cutremiur puternic, cu magnitudinea de 5,8 grade, s-a produs in aceasta noapte in Romania. Mai multi romani au suferit atacuri de panica. Institutul National pentru Fizica Pamantului a revizuit,duminica dimineata, seismul produs in Romania la magnitudinea de 5.8 pe scara Richter. Cutremurul a avut…

- Avand in vedere calitatea indoielnica a sistemului politic si a capacitatii modeste a Romaniei de a se raporta la politicile europene si procesul decizional european, ar fi trebuit ca pregatirea sistematica pentru exercitarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene sa inceapa cu cel putin trei ani…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global, dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a primit luni o noua finantare care o evalueaza la…

- Digital Romania International Forum (DRIF) III, organizat de catre Smart Everything Everywhere (SEE) luni, 17 septembrie 2018, așaza la aceeași masa lideri din mediul guvernamental și privat pentru a dezbate cele mai importante teme cu privire la digitalizare pentru anul viitor, la nivel național…

- "Guvernul SUA nu comenteaza opiniile sau concluziile unor persoane fizice, cetateni americani", a transmis purtatorul de cuvant al Ambasadei SUA la Bucuresti, la solicitarea News.ro, precizand ca Giuliani este cel care poate face precizari cu privire la "declaratiile prezentate ca fiind ale sale".De…