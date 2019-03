BANI pentru VOUCHERELE DE VACANŢĂ nefolosite Un studiu GfK arata ca tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare foarte popular in randul angajatilor, dintre acestea bonurile de masa fiind cele mai apreciate. „La Articolul 24, alineatul 1, se introduce doua litere, a și b, cu urmatorul cuprins: Voucherele de vacanța sunt bilete de valoare care se acorda angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionale de efectuarea concediului in regim de turism intern. (litera b) In cazul in care voucherele de vacanța nu au fost utilizate, angajatorul se obliga sa ofere contravaloarea in bani sau in tichete de masa”, se arata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Surprize mari pentru bugetarii care nu folosesc voucherele de vacanta. Aceștia mai au o varianta. Un deputat ALDE propune ca acesti angajati sa primeasca in loc contravaloarea in bani a voucherelor de vacanta sau tichete de masa. El vrea astfel ca firmele sa fie obligate sa-si despagubeasca in acest…

- Tichetele de vacanta nefolosite ar putea fi schimbate in bani daca va fi votat proiectul de lege propus de deputatul ALDE efan Baisanu in acest sens. „La Articolul 24, alineatul 1, se introduce doua litere, a si b, cu urmatorul cuprins: Voucherele de vacanta sunt bilete de valoare…

- Angajatii care nu folosesc voucherele de vacanta ar putea primi in schimb contravaloarea lor in bani sau tichete de masa. Este propunerea unui deputat ALDE, care vrea ca firmele sa fie obligate sa-si despagubeasca in acest fel salariatii.El aduce ca argument un studiu GfK, potrivit caruia tichetele…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Aceasta modificare a legii referitoare la voucherele de vacanța a fost propusa de catre deputatul ALDE Ștefan-Alexandru Baișanu, care a depus in Parlament un proiect in acest sens. VOUCHERE DE VACANTA 2019 si pentru angajatii din privat „La Articolul 24, alineatul…

- Deputatul ALDE Ștefan Baișanu a depus in Parlament un proiect pentru modificarea și completarea Legii privind acordarea biletelor de vacanța, acesta propunand ca in cazul in care un angajat nu folosește aceste vouchere sa primeasca in schimb bani sau tichete de masa, scrie Mediafax.„La Articolul…

- Deputatul ALDE Ștefan-Alexandru Baișanu a depus în Parlament un proiect pentru modificarea și completarea Legii privind acordarea biletelor de vacanța, acesta propunând ca în cazul în care un angajat nu folosește aceste vouchere sa primeasca în schimb bani sau tichete de…

- In total, Politia Locala estimeaza ca va face achizitii directe in suma de aproape 3 milioane lei (inclusiv TVA), iar circa 450.000 lei au legatura cu patrulele calare. Cei mai multi bani vor merge pentru „servicii pensiune cai", respectiv 234.000 lei. Alti 160.000 lei urmeaza sa fie cheltuiti pentru…

- Publicata in Monitorul Oficial pe 13 iulie 2018, Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare va intra in vigoare in prima zi a lui 2019. Printre altele, in legea respectiva se arata ca, pe langa tichete de masa, tichete cadou, de creșa sau vouchere de vacanța, angajatorii pot…