Bani pentru tineri. Rovana Plumb, anunț important „S-a facut referire la pierderea a 22 milioane euro. Nu s-a pierdut niciun ban. Mai mult decat atat, pentru ca s-a vorbit despre tinerii care sunt sprijiniți de catre statul roman prin proiecte finanțate din bani europeni, avem la dispoziție 106 milioane euro. 200.000 de tineri care vor sprijiniți. Acești bani se pot cheltui pana in 2023. Și va asigur ca nu s-a pierdut niciun ban, pentru ca regulamentul a fost schimbat la nivelul UE, dandu-se posibilitatea de a fi accesați banii pana in 2023", a spus, miercuri, la Antena 3, in cadrul emisiunii „100 de minute”, Rovana Plumb. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

