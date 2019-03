Bani pentru tineri. Program aprobat de Parlament Prin acest program Guvernul s-a angajat ca „Tinerii vor fi sustinuti si vor putea ca, pana la implinirea varstei de 26 de ani, sa apeleze la credite fara dobanda, garantate in proportie de 80% de catre stat, de maxim 40.000 lei, pentru plata cursurilor, chiriei, a unei parti din constructia unei locuinte sau achizitia unei locuinte". Prin aceasta masura Guvernul urmareste intensificarea participarii la viata democratica, culturala, sociala, sportiva si civica care sa faciliteze tranzitia la varsta adulta, dar si integrarea pe piata fortei de munca. VEZI ARTICOLUL INTEGRAL… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat, vineri, la Craiova, in cadrul unei intalniri cu primarii din Dolj organizate la sediul Consiliului Judetean, ca in perioada urmatoare Codul administrativ va fi aprobat prin ordonanta de urgenta.…

- Kelemen Hunor a declarat, marti, ca desi formatiunea nu este de acord cu motiunea simpla impotriva lui Tudorel Toader ordonanta care modifica legile justitiei nu e una rationala. Acesta precizat ca UDMR il va sactiona pe ministrul Justitiei la votul de miercuri al motiunii.„Noi cand am sustinut acele…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat vineri, la Parlament, pentru ȘTIRIPESURSE.RO (video jos), despre votul din comisia LIBE pentru Laura Codruța Kovesi, ca este bine ca Romania sa aiba un procuror-șef european cu un CV „ireproșabil”.„Nu am ce sa comentez, a fost un vot, s-a…

- Guvernul se reuneste astazi in sedinta saptamanala, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarari si memorandumuri. Este de asteptat ca Executivul sa aprobe astazi si proiectul bugetului de stat pe anul 2019, asa cum au anuntat deja atat premierul Viorica Dancila, cat si ministrul Finantelor,…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta saptamanala, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarari si memorandumuri. Este de asteptat ca Executivul sa aprobe vineri si proiectul bugetului de stat pe anul 2019, asa cum au anuntat deja atat premierul Viorica Dancila, cat si ministrul Finantelor,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca nu stie daca proiectul de buget pe anul 2019 va fi aprobat in Guvern marti, intrucat nu este membru al Executivului si nu a discutat cu premierul sau cu alti ministri pe acest subiect. ‘Eu nu fac parte din Guvern. Va rog ca aceasta intrebare…

- „Marti este propunerea de a discuta si a aproba in Guvern bugetul. Pe data de 5 seara, dupa-amiaza, va fi trimis in Parlament bugetul. Temerile inteleg ca exista, dar sunt nejustificate. Daca punem prea mult, de ce punem prea mult. Daca punem prea putin, de ce punem prea putin“, a declarat Eugen…

- Premierul Viorica Dancila a dat semne ca nu se grabește cu adoptarea modificarilor la codurile penale, in ciuda apelurilor repetate și insistente din PSD privind urgența punerii in acord a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala cu acele modificari adoptate in Parlament și care fie au trecut…