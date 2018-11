Bani pentru salvarea Mănăstirii Rătești Consiliul Județean Buzau a aprobat alocarea unor sume de bani pentru mai multe parohii din judet. Cea mai mare suma va merge catre Manastirea Ratești, unde se impune, de urgența, o consolidare, mai ales ca este un monument istoric. Consiliul Județean a decis ca 86.000 lei sa fie banii destinați Manastirii Ratesti din comuna Berca pentru continuarea lucrarilor de consolidare. Un adevarat dezastru s-a produs la Manastirea Ratesti in primavara anului 2014. Dealul de sub așezamant a inceput sa alunece la vale cu tot cu chilii, in urma ploilor abundente. Pamantul a alunecat și pereții mai multor cladiri… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe parohii din judet au primit miercuri, de la Consiliul Judetean, bani pentru efectuarea unor lucrari. In total, este vorba despre 251.000 lei, bani care ajung la 16 unitati de cult din judet. Cei mai multi bani, 86.000 lei, au fost alocati Manastirii Ratesti din comuna Berca pentru continuarea…

- Consiliul Județean Buzau a primit Premiul de Excelența pentru investiții in reabilitarea și modernizarea instituțiilor de cultura din județul Buzau, in cadrul Galei Administrație.ro! Este vorba despre „Restaurarea, conservarea si modernizarea imobilului situat in Municipiul Buzau, B-dul Nicolae Balcescu…

- Echipe medicale de urgenta din Romania si strainatate intervin pentru salvarea ranitilor, voluntari s-au oferit sa fie machiati si sa joace acest rol in cadrul exercitiului de simulare a interventiei in caz de cutremur iar la Arena Nationala 10.600 de paturi sunt pregatite pentru sinistrati.…

- In data de 25 septembrie a fost semnat contractul privind actualizarea documentației care va sta la baza restaurarii și consolidarii cladirii Cazinoului din Constanța. In urma finalizarii procedurii de achiziție publica a fost desemnat ofertantul caștigator. Serviciile contractate vizeaza actualizarea…

- Les Echos: Bancile franceze iși inmulțesc contraatacurile la adresa BCE ● Handelsblatt: Rebeliunea contra Angelei Merkel ● The Independent: Theresa May spune ca are incredere in Donald Trump: "Sigur ca ascult ce-mi spune presedintele american" ● Il Sole 24 ore: Guvernul italian a aprobat noi legi impotriva…

- Edilul comunei Candesti, Georgeta Popa,a vorbit zilele trecut despre proiectul „Consolidare – restaurare cu integrare in circuit turistic Biserica de lemn ‘Cuvioasa Paraschiva’ Vartop”, un proiect cu finantare europeana si in plin proces de executie. Lucrarile au inceput in luna februarie a acestui…

- Consiliul Județean Buzau anunța ca, marți, va avea loc seminarul de lansare oficiala a proiectului ,,Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana ,,Vasile Voiculescu” Buzau”. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2014—2020, Axa prioritara 5 — Imbunatatirea mediului urban…

- Consiliul Județean Buzau anunța lansarea proiectului ce vizeaza restaurarea și reabilitarea cladirii in care funcționeaza Biblioteca Județeana ”Vasile Voiculescu”.