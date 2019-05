"Am facut un efort urias in acest an, crescand bugetul societatii 'Drumuri si Poduri' Maramures cu 50%. (...) Astfel, fata de 24 de milioane de lei, cat am alocat in 2018, in 2019 s-au alocat 39 de milioane de lei acestei societati. Trebuie facuta mentiunea ca si angajatii sunt platiti mult mai bine acum, fapt pentru care avem pretentia ca recompensa salariala sa se regaseasca in calitatea muncii prestate. (...) Consiliul Judetean merge pe doua componente. Vorbim, in prima faza, despre propunerile de lucrari pe care SC Drumuri si Poduri le face din bugetul alocat de institutia tutelara, in…