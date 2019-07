Bani pentru prezenta la scoala. Elevii vor primi cate 10 lei pentru fiecare zi fara absente Masura este mentionata in Raportul de Guvernare si prevede "vouchere de 10 lei/elev pentru fiecare zi de scoala cu prezenta integrala". "Plata se va face la inceputul lunii urmatoare. In anul scolar 2019-2020, voucherele vor fi acordate elevilor din ciclul primar, iar incepand cu anul scolar 2020-2021 si celor din invatamantul gimnazial", este mentionat in document. Daca o luna are aproximativ 20 de zile de scoala, inseamna ca un elev fara absente ar urma sa primeasca 200 de lei pe luna, conform proiectului prezentat. Totusi, efortul ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

