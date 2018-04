Bani pentru pensii și salarii: Romgaz, obligată să vireze 1,9 miliarde lei sub formă de dividende Producatorul de gaze Romgaz este o companie care obține anual profituri mari. Insa, la fel ca și anul trecut, societatea este obligata sa distribuie acest profit sub forma de dividende. Profitul pe 2017 a fost de 1,85 miliarde lei, insa valoarea dividendelor propuse pentru a fi repartizate acționarilor depașește 1,92 miliarde lei (Vezi in text explicația). Conform unui memorandum al Guvernului, companiile cu capital de stat sunt obligate, pentu al doilea an consecutiv, sa vireze acționarilor cel puțin 90% din profit, banii fiind necesari pentru acoperirea majorarilor de pensii și salarii. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Sindicatului Liber „Navalistul” saluta decizia Adunarii Generale a Actionarilor prin care s-a majorat participatia detinuta de statul roman la Santierul Naval DMHI Mangalia. Totodata, olandezii de la Damen au anuntat ca vor concesiona gratuit 2% din actiuni statului pentru ca acesta sa…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 41,71 miliarde de lei, la 28 februarie 2018, in crestere cu 25,73% fata de nivelul de la 28 februarie 2017, anunta Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), citata de Agerpres.

- Nuclearelectrica a indeplinit doar 27,6% din obiectivele majore de investiții raportate la programul pe 2017 al societații. De asemenea, gradul de realizare al planului valoric anual de investiții cumulat de la inceputul anului este de 40%, se precizeaza in raportul administratorilor societații pe 2017.…

- Consiliul de administratie al Turbomecanica le propune actionarilor un dividend de 0,0242 lei/actiune, adica alocarea unei sume de 8,94 milioane lei in acest sens, din profitul net de 13,6 milioane lei aferent anului trecut. La pretul de tranzactionare de joi al actiunilor Turbomecanica,…

- Companiile telefonice vin cu oferte din care spera sa caștige cat mai mult din simpatia clienților, insa uneori eșecurile pot fi colosale. Cel mai bine a simțit acest lucru compania Vodafone, filiala din Egipt, asta dupa ce au incercat sa profite de pasiunea egiptenilor pentru fotbal.Citește…

- Grupul petrolier rus Lukoil a raportat miercuri un profit net de 418,8 miliarde ruble (7,26 miliarde dolari) pentru anul 2017, mai mult decat dublu fata de 206,8 miliarde ruble in 2016, ca urmare a efectelor evolutiilor cursului de schimb si a vanzarii companiei miniere Arkhangelskgeoldobycha, informeaza…

- Romgaz estimeaza pentru acest an un profit brut de 1,6 miliarde de lei, in scadere cu 27% fata de valoarea preliminata a indicatorului aferent anului 2017, respectiv 2,1 miliarde de lei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli care va fi discutat in Adunarea Generala a Actionarilor din 29 martie.

- Organizatia de Femei a Grupului European al Socialistilor si Democratilor (PSE Woman) a lansat zilele trecute o campanie extrem de interesanta referitoare la diferentele de remunerare intre femei si barbati. Read More...

- Romania are in continuare una dintre cele mai mici mase salariale din randul statelor Uniunii Europene, in ciuda faptului ca angajatii romani au avut parte de majorari salariale semnificative in ultimii ani.

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- In anul 2017, Electrica S.A. a obținut un profit net individual de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fața de 2016, in baza situațiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu IFRS-UE. Acest profit individual include veniturile din dividendele distribuite de filiale, aferente profiturilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a facut noi precizari referitoare la masuri pentru plata orelor suplimentare pentru polițiști și “menținerea unui echilibru intre salarizarea jandarmilor și cea a polițiștilor”, dupa discutii cu reprezentanti ai Guvernului si ai Parlamentului. Intr-o declaratie…

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Transelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit net de 72,7 milioane de lei, de aproape trei ori mai mare fata de rezultatul preliminar afisat pentru 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat luni in Adunarea Generala a Actionarilor. Veniturile totale sunt estimate…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, si-a planificat investitii de 1,8 miliarde lei pana in 2020, din surse proprii, din care bugetul pentru investitii in acest an se ridica la 515,25 milioane lei, potrivit unor documente aprobate…

- Formularul 230 pentru 2 la suta din impozitul anual pe salarii si pensii va putea fi depus si de catre beneficiarii sumei redirectionate, masura fiind tranzitorie, pana la generalizarea depunerii formularelor prin mijloace electronice. „Pentru aplicarea unitara la nivel national a prevederilor legale…

- Comisarii de la Protecția Consumatorilor cer salarii mai mari, colegii lor din alte instituții, funcționari publici, avand salarii duble sau triple fața de ei, susțin aceștia. Un comisar superior la ANPC are salariul brut de baza de 3.917 lei, in timp ce un inspector superior la Direcția…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Profitul grupului german Volkswagen aproape s-a dublat in 2017, datorita vanzarilor-record ale diviziilor de lux Audi si Porsche si a reducerii costurilor la brandul VW, transmit DPA, Bloomberg si Reuters, informeaza AGERPRES . Cel mai mare producator auto european a anuntat ca profitul operational…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- Șeful Eurogrup, Mario Centeno, a afirmat ca Grecia a finalizat aproape toate reformele cerute. Citat de Xinhua și Reuters, Mario Centeno a susținut ca Grecia ar putea primi o noua tranșa de imprumut de la creditorii sai din zona euro. ”Din toate cele 100 de masuri precedente, doar doua mai…

- Nemulțumiri și printre angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura Buzau, dupa revoluția fiscala a Guvernului. Unele salarii au scazut, in ianuarie, chiar și cu 2.300 de lei, fața de luna decembrie. Este vorba despre unii dintre șefii de servicii și birouri și chiar despre directorul…

- Unii angajatori profita de transferul contributiilor de la angajator la angajat pentru a-si maximiza profitul, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal.

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,83 miliarde de lei, la 31 ianuarie 2018, in crestere cu 19,23% fata de nivelul de la 31 ianuarie 2017, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Banca Transilvania a facut un profit anual de 257 de milioane de euro Profitul net al Bancii Transilvania (BT) Cluj pe anul trecut de 1,18 miliarde de lei, iar cel al grupului financiar, de 1,24 miliarde. Grupul BT a încheiat 2017 cu active de 59,8 miliarde de lei, din care banca deține…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Guvernul irakian a primit fonduri in valoare de 30 de miliarde de dolari sub forma unor donatii din partea mai multor state, pentru investitii si dezvoltare in vederea reconstruirii Irakului, a anuntat miercuri ministrul kuweitian de Externe, seicul Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah,

- Transferul contributiilor de la angajat la angajator se aplica pentru reducerea deficitului foarte mare existent pe zona de pensii, de la 18 miliarde lei, in 2015, la 7 miliarde de lei in acest an, a declarat, marti seara, la postul public de televiziune, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Transferul contributiilor de la angajat la angajator se aplica pentru reducerea deficitului foarte mare existent pe zona de pensii, de la 18 miliarde lei, in 2015, la 7 miliarde de lei in acest an, a declarat, marti seara, la postul public de televiziune, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Guvernul va obliga si in acest an companiile de stat sa repartizeze o cota de minim 90% din profitul pe 2017 sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, companiile de stat raman fara fonduri pentru investitii. Cele mai afectate sunt companiile care…

- BRD-Groupe Societe Generale, a treia banca din Romania dupa valoarea activelor, a inregistrat anul trecut un profit net de 1,415 miliarde lei (310 milioane euro), in crestere cu 85,3% fata de anul anterior, pe baza veniturilor solide din activitatea de baza si a costului de risc pozitiv, potrivit datelor…

- Grupul BRD- Societe Generale si-a dublat in 2017 profitul net, pana la 1,41 miliarde lei (fata de cei 763.000 de lei in 2016), in timp ce banca BRD a realizat un profit net de 1.38 miliarde de lei (fata de 727.000 lei in 2016), potrivit rezultatelor financiare publicate joi pe Bursa. Costul net al…

- Nu se poate sa cheltui 12,5 miliarde de lei în plus (masa salariala adiționala decembrie 2016 – decembrie 2017) și sa reușești, în final, sa dai sistemul de salarizare peste cap scazând veniturile nete a zeci de mii de oameni,

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Comertul online din Romania a inregistrat in 2016 cea mai mare crestere din Europa, de 38%, mai mult decat dublu fata de media europeana, de 15%, conform unui studiu Ecommerce Europe. In 2017, estimarea era de 2,5 miliarde de euro, insa in realitate valoarea cumparaturilor online a ajuns la…

- Cel mai mare grup bancar din Germania, Deutsche Bank, a anuntat vineri ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters. Pierderile nete de 497 milioane de…

- MAI a anunțat ca 28.000 de polițisti vor beneficia de majorari salariale intre 5-10%, de la 1 februarie. Mai mult de 3000 dintre aceștia vor primi, in premiera, sporul de risc și suprasolicitare neuropsihica. Sindicaliștii SNAP au precizat care sunt sumele de bani pe care le vor incasa polițiștii și…

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- Scad restanțele populației la creditele in lei sau valuta Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna decembrie 2017, se cifreaza la 4,78 miliarde de lei, in scadere cu 12,5% fata de suma raportata in noiembrie 2017, iar restantele la creditele…

- Producatorul de bauturi alcoolice Bacardi cumpara Patron Spirits International pentru suma de 5,1 miliarde dolari, intr-o mutare de a-si consolida pozitia pe piata americana, potrivit Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Potrivit Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), la finele anului 2017, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) si facultative (Pilonul III) aveau active nete totale de 41,52 miliarde de lei, in crestere cu 26% fata de 31 decembrie 2016. Din aceasta suma, 39,74 miliarde de lei sunt…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Lia Olguta Vasilescu spune ca bugetul are prinsi toti acesti bani in plus, iar bugetarii nu vor avea probleme in a primi indexarile salariale. "Sunt bani de salarii si pensii si anul acesta si anul viitor. In ce priveste majorarile, am vazut comunicatul FSLI, care uita sa spuna ca din martie…

- Producatorul elvetian de ciocolata premium Lindt & Spruengli AG a anuntat marti o crestere de 4,8% a cifrei sale de afaceri, pana la un nivel record de 4,01 miliarde franci (3,5 miliarde euro), in ciuda faptului ca anul trecut cererea de dulciuri a fost destul de modesta, consumatorii optand deseori…

- NEWS ALERT 2 miliarde lei pentru ”Prima casa” 2018. Ce modificari se aduc programului Plafonul alocat al garanțiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului ”Prima casa” insumeaza 2 miliarde lei, potrivit unei hotarari aprobate in ședința de miercuri a Guvernului. Principalele…

- Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri o hotarare cu privire la plafonul garantiilor in cazul programului "Prima casa" pentru 2018, acesta fiind de 2 miliarde de lei. Proiectul hotararii a fost prezentat la inceputul sedintei de Guvern de secretarul de stat in Ministerul de Finante Daniela…

- ”Prima casa”, pe ordinea de zi la Guvern. Bancile, incurajate sa vina cu produse proprii Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, potrivit unor surse guvernamentale, aprobarea programului ”Prima casa” pentru anul 2018, care va avea un buget de doua miliarde de lei, cu 25% mai mic decat…

- Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de miliarde de dolari pentru anul trecut – o suma imensa, echivalenta cu 8% din PIB-ul Elvetiei. Prin comparatie, daca Rezervele Federale ar fi inregistrat o marja similara de profit, raportata la economia Statelor Unite, suma ar fi fost…