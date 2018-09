Bani pentru monitorizarea bolilor la animale

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere evolutia focarelor de pesta porcina africana (PPA) in Romania, prefectul judetului Arges, Emilian Dragnea, in calitate de presedinte, a intrunit astazi, 19 septembrie, Centrul Local de Combatere a Bolilor (animale), la care au fost invitati sa participe primarii din zonele unde se organizau…

- Parchetul General informeaza, miercuri, ca, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, procurorii au dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandirea bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu. (continua) AGERPRES/(AS - editor: Madalina Cochinescu…

- Toate targurile de animale din județ au fost suspendate pe o perioada nedeterminata. Decizia a fost luata ca urmare a raspandirii focarelor de pesta porcina. Subprefectul județului Hunedoara, Dorel Ovidiu BRETEAN, a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.) in ședința la sediul Instituției…

- Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arges a realizat un material informativ cu privire la pesta porcina africana destinat crescatorilor de porcine din exploatatiile non-profesionale (gospodariile populatiei) si masuri de biosecuritate pentru animalele pe care le detin. Pesta…

- Proprietarii de animale bolnave, sau suspecte de boli transmisibile, dau batai de cap autoritaților sanitar veterinare din Constanța. Fara a face referire la pesta porcina africana, care se manifesta in cinci focare din județ, Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) informeaza…

- Prefectura Constanța a convocat, urgent, o ședința a Comitetului Local de Combatere a Bolilor la Animale dupa ce in gospodaria unui localnic din Vadu Oii, la granița cu județul Ialomița, s-a confirmat un focar de pesta porcina, 100 de animale urmand sa fie sacrificate. Autoritațile au luat masuri de…

- Actul normativ stipuleaza ca in condițiile in care exista cazuri de porcine neidentificate, este necesar ca, in cadrul masurilor aplicate pentru lichidarea rapida a focarelor de pesta porcina africana, aceste animale sa fie identificate și inregistrate, potrivit legii, inainte de evaluare și ucidere…

- Epidemia de pesta porcina forteaza autoritatile romane sa ia masuri drastice: Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Buzau a decis inchiderea tuturor targurilor de animale pe perioada nelimitata din cauza epidemiei de pesta porcina.