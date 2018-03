Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 5 a semnat, marți, un Acord de asistența tehnica cu Banca Mondiala, extrem de important pentru demararea unor investiții masive in dezvoltarea economica sustenabila a sectorului. Concret, acordul semnat ofera suportul tehnic pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare…

- Surpriza de proportii: Un nou cartier se va construi in Sectorul 5 al Capitalei. Se vor ridica 40.000 de locuinte, o maternitate, o sala polivanelta, un bazin olimpic, muzeu si scoli Primaria Sectorului 5 anunta ca se va construi un nou cartier , in care se vor ridica 40.000 de locuinte,…

- Relatia de parteneriat dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala poate fi consolidata in urmatorii ani prin derularea unor proiecte comune de dezvoltare a infrastructurii, a declarat viceprim-ministrul Viorel Stefan. Potrivit unui comunicat al Guvernului, vicepremierul Viorel Stefan a…

- Curtea de Conturi a constat cu ocazia ultimului audit financiar al institutiilor statului ca la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) se afla in derulare un contract de 31,21 milioane lei, incheiat de Unitatea de Management al Proiectului–Ministerul Internelor si Reformei Administrative, in prezent…

- Pentru a-si ascunde neputinta de a gestiona eficient dezvoltarea sportului cu mingea la cos din Romania, FR Baschet pune la cale un nou sistem competitional, unicat in Europa. Vorbim despre un „ghiveci colorat” denumit pompos Superliga. Concret, avand sustinerea neamurilor si a unor antrenori…

- Peste 22.500 de oameni iși duc viața in tacere, pentru ca nu aud. Sunt adulți surzi, cu copiii care aud. Mai sunt copii neauzitori, dar care au unul sau chiar ambii parinți care aud. Sunt și familii in care atat parinții, cat și copiii sunt surzi. Nimeni nu știe cum se nasc copii surzi din parinți care…

- Congresul PSD. Dragnea: Este o echipa noua, sunt multumit Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a declarat multumit de noua conducere a partidului validata de Congresul extraordinar, aratand ca noua echipa are o reprezentare echilibrata pe regiuni, in care paritatea de gen este respectata. "A fost…

- Sistemul ''ticalos'' trebuie schimbat, pentru ca este gresit, iar PSD este dator sa o faca, impreuna cu coalitia de guvernare si cu parlamentarii acesteia, a declarat sambata presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan. "Ultima oara cand am fost in aceasta sala era in 2015, cand v-am spus…

- Primaria Sectorului 2 doreste cresterea calitatii serviciilor publice prin consolidarea in mod performant si eficient a capacitatii administratiei publice, urmand ca ea sa devina un exemplu de buna practica pentru toate administratiile locale din tara. Pentru realizarea dezideratului, Primaria Sectorului…

- PIONIERE… Mariea Crașmaru, Gabriela Crețu, Diana Ventoneac, Ileana Chirila și Mariana Brașoveanu sunt femei care au deschis drumul acolo unde numai barbații au reușit. Este vorba de meserii sau pasiuni care pana la momentul lor au fost practicate doar de barbați. Vorbim de prima femeie care a fost comandant…

- Marturie teribila a vedetei Antena 3, Mircea Badea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Badea spune ca ar putea sa ajunga si la puscarie. Badea a facut haz de necaz despre aceasta posibilitate.Citeste si: SOCUL serii - Mircea Badea, in emisiune la Romania TV: Fata in…

- Fintech OS a ajuns sa gestioneze peste 10 miliarde de tranzactii pe luna, in 12 piete la nivel global, si isi anunta cei mai mari clienti odata cu participarea la cel mai important eveniment de fintech din lume, Finovate, unde sute de companii isi prezinta in fata investitorilor solutiile inovatoare.…

- Banca Mondiala vrea inchiderea proiectului cu Romania pe motiv ca in ultimele șase luni a existat o impementare necorespunzatoare a etapelor proiectului de dezvoltare. In plus, pe vremea Guvernului Tudose a fost decisa inființarea Centrului Național pentru Informații Financiare despre care Banca Mondiala…

- Presedintele UDMR - Apel la dialog Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a lansat tuturor partidelor politice un apel la dialog si colaborare pentru dezvoltarea proiectelor de care România are nevoie. El a declarat la Consiliul…

- Jurnalist pana in maduva oaselor, prezentatorul de la b1 TV, Radu Buzaianu, lanseaza in fiecare seara, la emisiunea pe care o prezinta impreuna cu Razvan Zamfir, critici dure imbracate in umor fin, asupra evenimentelor politice din Romania.

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC. Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite…

- Polițiștii sloveni au anunțat ca au reținut, joi, mai mulți oameni de afaceri italieni care ar avea legaturi cu mafia italiana și ar fi implicați in asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak, scrie AFP. „Pot sa confirm ca am desfașurat percheziții in mai multe locații și am reținut persoane”, le-a…

- Numarul deceselor provocate de gripa in Romania a ajuns la 65. Doar in ultimele cinci zile, 11 oameni au murit dupa ce au contractat virusurile de tip A si B.Cel mai recent caz a fost inregistrat in judetul Cluj. Gripa face ravagii si in Ucraina.

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- „Vrem revenirea la NORMALITATE!”. Auzim tot mai des revendicarea asta! Pare strigatul de ajutor al unor semeni care si-au pierdut busola și se afla in cautarea echilibrului pierdut al societații. Ce vor pana la urma toti acesti oameni care amușineaza dupa normalitate? Prima data…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- Cand vorbim despre lideri, uitam ca vorbim in primul rand despre oameni. Nu despre roboti, nu despre supra-oameni. Nu despre sefi, directori, manageri si antreprenori care detin functii si putere, ci despre fiinte umane autentice. Cu lumini si umbre. Cu inaltari si caderi deopotriva, noteaza Revista…

- Banca Mondiala apreciaza directiile investitionale ale Consiliului Judetean (CJ) Dolj. Acest lucru s-a vazut in cadrul vizitei efectuate la sfarsitul saptamanii trecute de catre o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de directorul pentru Romania și Ungaria, Tatiana Proskuryakova. Ceea ce ...

- Liviu Dragnea cere Congres extraordinar in PSD, care ar urma sa aiba loc in luna martie. Liderul social democrat a facut propunerea in ședința Comtetului Executiv Național al PSD. UPDATE ora 19:11. In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres…

- Romania a avut o creștere economica de 7% in 2017 comparativ cu anul precedent, arata datele Institutului Național de Statistica. Este cea mai buna evoluție de la declanșarea crizei financiare, in 2009, și pana in prezent. „In anul 2017, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu anul 2016, cu 7,0%.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu". Directorul a demisionat dupa intalnire. "Am facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala "Dan Theodorescu", situat pe Calea Plevnei din…

- Accidentata destul de rau la Exatlon, Anda Adam s-a intors zilele trecute in carje in Romania. Cantareata a povestit, luni seara, despre experienta pe care a trait-o in Republica Dominicana. Blondina a dezvaluit ca este o competitie foarte grea, mult mai dificila decat ce se vede pe micul ecran.

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Monica Tatoiu a reușit sa-și recupereze banii din asigurare dupa ce, in luna decembrie, a avut un accident la schi, in Elveția. Monica Tatoiu a fost operata la șold in luna decembrie a anului trecut dupa ce a avut un accident la schi , in Elveția. la acea vreme, femeia de afaceri a fost extrem de enervata…

- Pe cine susține Hagi la șefia FRF. Managerul tehnic al Viitorului a creionat portretul conducatorului ideal și a dezvaluit ce așteptari are de la viitorul președinte al Federației Romane de Fotbal. Alegerile sunt pe 18 aprilie. „Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca…

- Batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal devine din ce in ce mai interesanta. Alaturi de Alexandru Dedu, presedintele in exercitiu, si Narcisa Lecusanu, care si-a anuntat intentiile de a candida pentru functia numarul 1 in handbalul romanesc, a aparut un al treilea candidat:…

- Senatorul Eugen Pirvulescu a prezentat “cartea neagra a guvernarii PSD-ALDE” in Politic / “2017 – un an pierdut pentru Romania” este bilantul primului an din guvernarea PSD-ALDE, realizat de liberali si prezentat de senatorul PNL Eugen Pirvulescu in cadrul unei conferinte…

- Avea o metoda pe cat de simpla, pe atat de eficace. Se prezenta drept transportator si se angaja sa livreze marfa la preturi extrem de avantajoase. Numai ca, odata ce-si incarca TIR-ul inchiriat, disparea fara urma, cu tot cu bunuri. Cum au reusit politistii din Ilfov sa puna capat acestui…

- Are 63 de ani, este pensionar și este singurul bistrițean care a strabatut pe jos intreaga țara, alaturi de o mana de clujeni, ca sa participe la protestul de sambata, in București. L-am ascultat povestindu-ne calm, limpede și hotarat despre intreaga aventura a calatoriei. La sfarșit ne-au dat lacrimile.…

- Banca Transilvania (BT) a devenit acționar al Victoriabank, având o participație de peste 66% împreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). Astfel, BT si BERD devin acționari majoritari ai Victoriabank. Banca Transilvania a anunțat în noiembrie…

- Ministrul Turismului, in tabara lui Tudose: ”Șeful Guvernului știe cu ce miniștri poate lucra și ce oameni nu corespund exigențelor lui”, a transmis, sambata, Mircea Titus Dobre, intr-un mesaj pe Facebook. El mai spune ca se așteapta ca in viitorul CExN sa se discute mai mult despre modalitațile prin…

- "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane,…

- Odata cu inceputul acestui an, bucureștenii trebuie sa-și innoiasca și contractele pentru locurile de parcare. Mai exact, cei care locuiesc in sectoarele 1, 3, 5 și 6 trebuie sa plateasca taxa de parcare, fiindca la sectoarele 2 și 4, ele sunt valabile in continuare. Tarifele se stabilesc anual, de…

- Teoretic, de la inceputul acestui an, romanii aflati in incapacitate de plata s-ar putea proteja de executarea silita, insa nu au cui sa adreseze dosarul de insolventa, informeaza news.ro. Cele mai importante probleme sunt, in opinia CITR, faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa la nivel…

- NEWS ALERT Ofensiva maghiara in anul centenarului! Vor autonomie teritoriala - VIDEO O "Ungarie mica" in mijlocul Transilvaniei! Asta isi doresc liderii partidelor maghiare din Romania, care solicita modificarea Constitutiei pentru a permite autonomia pe criterii teritoriale. Si asta tocmai in anul…

- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- In 2017, Romania a platit 1,263 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea AGERPRES. Cea mai…

- Romania a platit 1,263 miliarde euro, in 2017, catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea AGERPRES.…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania.