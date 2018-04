Bani pentru mici antreprenori: 50 de milioane de euro sunt pusi la bataie intr-o zona-cheie a Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de astazi, doua masini au fost implicate intr un accident rutier pe DN22 E87 dupa ce o soferita a schimbat directia de mers fara sa se asigure. Potrivit IPJ Tulcea, soferul, un barbat de 58 de ani din orasul Isaccea in timp ce conducea un autoturism pe DN22E87 in afara orasului Isaccea,…

- Stare de alerta la Administrația Bazinala a Apelor Dobrogea Litoral (ABADL). Specialiștii instituției monitorizeaza din trei in trei ore nivelul Dunarii pe porțiunea dintre Ostrov și varsarea in Marea Neagra, prin cele trei brațe ale Deltei Dunarii. In nordul județului Constanța cat și in zona Sulina…

- ANUNT DE PRESA privind demararea proiectului cu titlul MICROSERE INTELIGENTE – SISTEM INOVATIV DE AUTOMATIZARE SI MONITORIZARE A CULTURILOR „MICRO-GREENS MEMOX VISION S.R.L. cu sediul social in strada Str. Ferastraului nr. 28-30, Baia Mare, Maramures, anunta demararea proiectului cu titlul: MICROSERE…

- O conferința pe tema invațamantului dual, dublata de acțiuni concrete pentru imbunatațirea invațamantului tehnic in beneficiul elevilor și tinerilor sunt etape din strategia pentru educație pe care o are actuala administrație locala din Sebeș. Echipa de proiecte din Primaria Municipiului Sebeș a elaborat…

O conferința pe tema invațamantului dual, dublata de acțiuni concrete pentru imbunatațirea invațamantului tehnic in beneficiul elevilor și tinerilor sunt etape din strategia pentru educație pe care primarul Dorin Nistor o are pentru Sebeș. Echipa de proiecte din Primaria Municipiului Sebeș a elaborat…

- Consiliul Județean Vrancea a anunțat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa, inceperea activitatilor proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean, dintre localitatile Gologanu – Slobozia Ciorasti - Cotesti cu conectivitate directa la reteaua TEN-T”. Acesta…

- Doua autocamioane care au derapat au blocat soseaua in zona comunei Topolog, judetul Tulcea. Potrivit ISU Tulcea, in spatele lor se afla o ambulanta cu o gravida de 34 de ani, in luna a 9 a. Femeia se afla in stare buna.In aceste momente se intervine cu doua utilaje de la Drumuri Nationale, iar senilata…

- Cote de atentie si de inundatii depasite pe Dunare Foto: navrom.ro/grupul_bac. Comitetul judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea a decis, ieri, punerea în functiune a 16 statii de pompare din nordul si nord-estul judetului, ca urmare a infiltratiilor constatate în digurile…

- Delta Dunarii poate fi considerata, din acest an, una dintre destinatiile preferate de romani pentru petrecerea Pastelui, in perioada 6-9 aprilie fiind asteptati la hotelurile si pensiunile din aceasta zona peste 2.000 de turisti, de patru ori mai multi decat in anul trecut, potrivit unui studiu.…

- „Dezvoltarea firmei EURONET INDUSTRIE SRL prin achiziția de echipamente performante in domeniul fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, cod SMIS 110121, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, in baza contractului de finantare nr. 1351/01.03.2018 incheiat cu Ministerul…

- Anunt de presa Data 09 Martie 2018 Semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Constructie pensiune turistica in localitatea Focsani, judetul Vrancea” SC PROJECT TEAM SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „Constructie pensiune turistica in localitatea…

- Comunicat de presa Data: 2 martie 2018 DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN INFIINTAREA UNUI STUDIO FOTO PROFESIONAL FINEXPERT GRUP SRL anunța semnarea in data de 01 februarie 2018 a contractului de finanțare 1076/01.02.2018, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației…

- Profita de reducerile Early Booking de pana la 50% și rezerva din timp un sejur de Ziua Muncii in Delta Dunarii, destinația ideala pentru relaxare și descoperirea bijuteriilor naturale ale rezervației din patrimoniul UNESCO. O plimbare cu barca pe lacurile ca smaraldul cu maluri brodate de papura, salcii…

- Viziteaza cel mai pitoresc colț al Romaniei cu prilejul mini-vacanței de ziua muncii, ocazie potrivita sa testezi bucatele tradiționale din delta, sa descoperi frumoasele tradiții lipovenești și in plus sa te bucuri de plimbari placute in natura. Profita de reducerile de pana la 50% și rezerva acum…

- Valoarea investiției pentru pietonalizarea strazii Aurel Lazar este de 11.099.509 lei cu TVA, iar durata investiției va fi de 12 luni. Proiectul a fost inclus ca prioritar in cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana – SIDU Oradea 2017 – 2023, respectiv in Planul de mobilitate…

- Comunicat de presa Data 28 Februarie 2018 Lansarea proiectului „DEZVOLTAREA S.C. TOTAL UTILITY SERV S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE” S.C. TOTAL UTILITY…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat astazi, in cadrul sedintei CGMB, proiectul de modificare a denumirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bucuresti, precum si completarea scopului si obiectivelor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara…

- Daca nu ți-ai facut inca planuri pentru cea mai așteptata sarbatoare de peste an, ia in calcul o escapada tradiționala la Gulliver Delta Resort 4* din Murighiol. Delta Dunarii este locația ideala in care sa te relaxezi in natura și sa descoperi noi obiceiuri lipovenești intr-o locație selecta care respecta…

- Proiectul depus pe fonduri europene pentru reabilitarea secției Maternitate – Pediatrie – Ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare dupa ce a fost depus la ADR Centru. Intitulat ”Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie”, proiectul…

Proiectul depus pe fonduri europene pentru reabilitarea secției Maternitate-Pediatrie- Ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a foste selectat pentru finanțare. Intitulat "Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie", proiectul presupune investiții de aproximativ…

Proiectul depus pe fonduri europene vizand reabilitarea secției maternitate-pediatrie-ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare. Intitulat "Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie", proiectul presupune investiții de aproximativ…

- DLC INTERNATIONAL SRL, in calitate de Beneficiar, implementeaza proiectul „ Imbraca-ți mesajul in culorile noastre – Echipamente pentru printare direct pe articole de imbracaminte”, cod SMIS 104315, finanțat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2: ”Imbunatatirea competitivitatii…

- Consiliul Județean Vrancea a organizat, ieri, conferințele de lansare pentru trei proiecte de investiții foarte importante, care vizeaza modernizarea infrastructurii județene. Proiectele fac parte dintr-un amplu program de reabilitare a drumurilor, inițiat și susținut…

- Cu ajutorul banilor europeni, un numar de 18 firme din Regiunea Vest se vor dota cu utilaje si echipamente, dar si cu programe informatice. Societatile care au semnat, luni, contractele activeaza in domeniul construcțiilor, industria prelucratoare (fabricarea de echipamente electrice de iluminat,…

- Compania Nationala de Investitii CNI , in calitate de autoritate contractanta, organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului de "Executare a lucrarilor de prima urgenta reabilitare generala Templul israelit Constantaldquo; strada C.A. Rosetti, municipiul Constanta, judetul Constanta. Valoarea…

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati a iesit intr-o conferinta de presa pentru a face publice achizitiile anului 2017 in ceea ce priveste reinnoirea parcului de nave. Astfel ca, unul din cele mai importante proiecte de achizitie al AFDJ a fost contractul incheiat intre Santierul Naval…

- Consiliul Județean Cluj a încheiat anul 2017 cu un bilanț extrem de pozitiv în ceea ce privește câștigarea de noi proiecte cu finanțare europeana nerambursabila, contractele semnate anul trecut determinând atragerea a nu mai puțin de 492.430.000 lei. ”Atragerea…

- Primaria Oradea in parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Durabila a judetului Bihor, primaria Hajduboszormeny din Ungaria si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor au in plan un proiect de investitii de aproximativ 7,7 mil. euro, pentru construirea unui centru de antreprenoriat.…

- cod SMIS 103675, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, in baza contractului de finantare nr. 816/18.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional…

- Noua unitati de invatamant din judetul Tulcea nu au legaturi telefonice sau internet, dupa ce in ultimele zile nu au avut nici energie electrica, din cauza viscolului si a ninsorii de acum cinci zile. Citeste si: Filosof roman, semnal de ALARMA dupa modificarile Legilor Justitiei: 'Am devenit…

- Administratia Nationala de Meteorologie prin Centrul national de Prognoza Meteo a ermis o avertizare nowcasting, valabila pana la ora 05.00, pentru intreaga Dobroge.Specialistii spun ca vor fi afectate localitatile:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea,…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

Îmbunatațirea condițiilor meteorologice în mai multe zone din județele Tulcea și Constanța, a permis redeschiderea circulației pe mai multe drumuri care au fost închise ieri din cauza ninsorilor, vântului puternic și vizibilitații reduse. La aceasta ora au fost deschise, cu…

- Numele beneficiarului: MOBIRAR COM SRL Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020 Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene Organism Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Nord–Vest…

Toate cele patru sectoare de drum national din judetele Tulcea si Constanta inchise joi din cauza viscolului au fost redeschise, mentinandu-se restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, anunta CNAIR.Imbunatatirea conditiilor meteorologice…

- Imbunatatirea conditiilor meteorologice in mai multe zone din judetele Tulcea si Constanta, a permis redeschiderea circulatiei pe mai multe drumuri care au fost inchise ieri din cauza ninsorilor, vantului puternic si vizibilitatii reduse. La aceasta ora au fost deschise, cu restrictii de circulatie…

- La aceasta ora, aproximativ 20 de masini sunt inca blocate in localitatea Cataloi, judetul Tulcea.Potrivit CNAIR, din cauza conditiilor meteorologice ninsoare, vant puternic si vizibilitate redusa raman inchise urmatoarele sectoare de drum national: DN 22 Isaccea ndash; Somova judetul Tulcea, intre…

- Senilata de la Drumuri judetene intra in localitatea Beidaud pentru a prelua o gravida de 33 de ani, in luna a 9 a. Femeia este la prima sarcina. Potrivit ISU Delta Tulcea, SAJ Babadag inainteaza pentru a prelua pacienta de la senilata. ...

- SCOLI INCHISE GALATI. Trei unitati de invatamant din judetul Galati, toate din mediul rural, vor ramane inchise si vineri, 19 ianuarie, a anuntat inspectoarea generala Mioara Enache. Este vorba de trei unitati de invatamant din Adam (comuna Draguseni), Smulti si Aldesti (comuna Beresti Meria).…

- Mai multe drumuri naționale și județe sunt in continuare inchise sau cu restricții de trafic, din cauza ninsorii și a viscolului. Potrivit situației de la ora 13.00 transmise de Poliția Romana, sunt inchise 5 drumuri naționale, in județele Gorj și Tulcea, și 15 drumuri județene, in Caras-Severin, Vaslui,…

Circulatia rutiera la nivel national, joi la ora 13,00, se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj, DN 67C Transalpina este inchis intre Ranca si Novaci, pe tronsonul kilometric 16+200 - 34+800, din cauza viscolului puternic* in judetul Tulcea - DN…

- „Construire hala productie filtre industriale si dotarea cu echipamente pentru MAGRIM COM SRL”, cod SMIS 103590, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltarea Regionala, in baza contractului de finantare nr. 942 / 27.12.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- Calculatoare, imprimante si multifunctionale in valoare de aproape 312.000 de lei au intrat in posesia poltistilor caraseni, miercuri, 17 ianuarie, ca urmare a finalizarii proiectului privind „Imbunatatirea capacitatii operationale a sistemului informatic al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Visina. Potrivit ISU Delta Tulcea, se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri.Conform informatiilor, o portiune de acoperis a luat foc. Nu sunt victime.Sursa…

Iata zonele vizate de avertizarile nowcasting de Cod Galben ale ANM: Pana la ora 14:00, județul CONSTANȚA (Constanța, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Albești, Corbu, Costinești, Cumpana, Limanu, Lumina, Pecineaga, Topraisar, Tuzla) și județul TULCEA (Sulina, Beștepe,…

Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, in aceasta noapte, avertizarea nowcasting, Cod Galben, pentru judetele Constanta si Tulcea.Se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor depasi 55...70 km h astfel:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Ovidiu, Techirghiol,…

Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting de cod galben de vant puternic in județele Constanța și Tulcea. Porturile maritime, din judetul Constanta, raman sambata inchise din cauza vantului puternic, conform centrului Infotrafic al Politiei Romane.Avertizarea este…

Alerte meteo in mai multe zone din țara, sambata, 13 ianuarie. ANM a emis o avertizare nowcasting de cod galben de vant puternic in județele Constanța și Tulcea. Avertizarea este valabila pentru județul Constanța: Constanța, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Albești, Corbu,…

Administratia Nationala de Meteorologie a extins o avertizare nowcasting, care era valabila de aseara, pana astazi, la ora 08.00.Se vor semnala intensificari ale vantului cu rafale ce vor depasi 55 km h dupa cum urmeaza:Judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August,…

- Meteorologii au emis in aceasta dupa amiaza o avertizare now casting cod galben ce vizeaza judetele Tulcea si Constanta.Potrivit ANM, in intervalul ora 17:35 pana la ora 20:00 in judetul Constanta: Constanta, Eforie, Mangalia, Navodari, Techirghiol, 23 August, Agigea, Corbu, Costinesti, Limanu, Tuzla…