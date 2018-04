Bani pentru crescătorii de bubaline Senatul Romaniei a adoptat, pe 14 martie 2018, Legea privind aprobarea Programului de susținere a activitații de reproducție in sectorul de creștere a bubalinelor. Programul se va derula pe doi ani, 2018-2020, iar bugetul total alocat pentru acest ajutor de stat este de 30 de milioane de euro. In forma adoptata de Senat, ajutorul de stat se acorda pentru investiții in locuri noi de cazare crescatorilor de bivolițe, persoane juridice și/sau PFA, și/sau IF, și/sau II, care dețin exploatații autorizate/inregistrate sanitar-veterinar și care desfașoara activitați de creștere și reproducție. Ajutorul… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat, pe pagina oficiala de internet, www.afir.info, un model de cerere pentru emiterea autorizației de mediu pentru beneficiarii submasurilor (sM) 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit in perioada 2015 – 2018 solicitari de finanțare pentru investiții in exploatațiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, depuse de catre 3.625 de fermieri. Dintre acestea, AFIR a selectat pentru finanțare 1.617 proiecte de investiții,…

- Patru beneficiari din Sibiu ai programului de sustinere a porcilor din rasele Bazna și Mangalita au primit 38 de purcei intarcati, iar Ministerul Agriculturii a platit furnizorilor suma de 9.500 lei, banii ajungand deja in conturile fermierilor, informeaza institutia. De asemenea, in Hunedoara au fost…

- Cel mai ieftin teren arabil din Europa este in Romania, potrivit Eurostat. Un hectar de teren arabil in Romania costa in medie 1.958 euro. In medie, Țarile de Jos au inregistrat cel mai scump preț de achiziție pentru un hectar de teren arabil in UE in 2016, (63.000 euro/ha). Cu toate acestea, printre…

- @ Camera Deputaților a adoptat noile reglementari potrivit carora medicii, asistentele, ambulanțierii intra, de la 1 martie, pe grila salariala din 2022 @ Limita la orele suplimentare pentru politiști sau spor de intervenție la jandarmi In ședința Camerei Deputaților din 14 martie 2018, deputatul PSD…

- Administratorul și acționarii care au adus o societate in insolvența sau in faliment nu vor mai putea infiinta noi societati, se prevede intr-un proiect de lege depus la Parlament. Initiativa prevede introducerea unui articol nou la art. 283 din Legea societaților, articol potrivit caruia „administratorului…

- Companiile ROMAERO și Sikorsky – parte al grupului Lockheed Martin – au semnat un acord de parteneriat industrial, care se axeaza pe activitati ce vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și-a propus sa inregistreze toate terenurile agricole pentru care se acorda subvenții europene pana-n anul 2020, a declarat directorul Agenției, Radu Codruț Ștefanescu, pentru Capital. Astfel, din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania,…

- Fermele mici, tinerii fermieri și agricultorii din zona montana vor avea acces la imprumuturi avantajoase prin Fondul European de Investiții, anunța MADR, intr-un comunicat. Bugetul alocat pentru acest instrument prin Programul National de Dezvoltare Rurala este de 93,87 milioane euro din Fondul European…

- Grupul Renault va prezenta, la finele lunii august, la salonul auto de la Moscova, un SUV Dacia Duster „premium”, o versiune mai scumpa și mai rafinata care ar putea fi lansata pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in Asia la finele…

- Sprijinul cuplat pentru bovinele de carne are, la acest moment, cel mai mare cuantum din zootehnie. Crescatorii de bovine de carne, eligibili pentru sprijinul cuplat, au incasat de la APIA pentru anul 2017 un sprijin cuplat de 519,9658 euro/cap de animal, adica 2.391,47 lei/cap de animal. Numarul minim…

- Comisia Europeana propune creșterea ajutorului de minimis acordat pe exploatație agricola de la 15.000 de euro la 25.000 de euro, pe o perioada de trei ani pe o exploatație, anunța un comunicat transmis de Comisia Europeana. Aceasta propunere este un raspuns la cererile statelor membre ale UE de a imbunatați…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat astazi, decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa dat publicitații de Agerpres.ro. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat…

- Numarul autoturismelor „verzi” noi (hibride, respectiv electrice 100%) vandute in Romania a ajuns la 193 de unitati, in ianuarie 2018, in creștere cu 70,8% in comparatie cu aceeași perioada din anul anterior, arata statistica Asociatiei Producatorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit…

- Președintele Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), Cristian Parvan, a declarat ca organizația pe care o conduce propune modificare Legii insolvenței prin majorarea pragului de 40.000 de lei de la care se poate cere deschiderea procedurii de insolventa, dar și conversia in actiuni a creditelor…

- APIA a anunțat noi termene pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT), mai precis pentru schemele decuplate de producție, care sufera modificari pentru campania care a inceput joi, 1 martie. Schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte – ANTZ 7 – se acorda si fermierilor care nu…

- Senatul Romaniei a adoptat Legea privind aprobarea Programului de susținere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproducție. Legea instituie un ajutor de stat pentru crescatorii de suine, acordat in perioada 2018-2020, pentru realizarea de locuri noi de cazare in ferme de reproducție noi…

- Autoritatea Metropolitana de Transport București, institutie publica cu personalitate juridica care iși desfașoara activitatea in subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea fi desfiintata, conform unui proiect de ordonanta lansat in dezbatere publica. De la data desfiintarii, atributiile AMTB…

- Anul acesta, Programul pentru tomate cultivate in spații protejate va beneficia de o alocare de 180 de milioane de lei, care vor fi imparțite fermierilor care solicita subvenția de 3.000 de euro, a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Bugetul este similar cu cel din 2017, dar numarul fermierilor…

- Ministerul Agriculturii a identificat, prin Directiile pentru Agricultura Judetene, pornind de la efectivele de ovine si productia de lana obtinuta, zonele in care vor fi realizate centrele de colectare lana si piei de animale, in prezent existand 20 centre de colectare, cu o capacitate totala de circa…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie…

- Primul blindat romano-german va ieși de pe linia de productie in anul 2020, la fabrica de la Moreni, acesta fiind produs de compania mixta Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care Romarm – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. detine 50% dintre actiuni, iar restul este in proprietatea…

- Romania va putea exporta lana si mohair in Africa de Sud, in conditiile in care reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) impreuna cu cei ai Departamentului pentru Agricultura, Paduri si Piscicultura din Republica Africa de Sud au agreat un certificat…

- PayPoint Romania a semnat un parteneriat cu BRD Finance, pentru plata ratelor prin intermediul acestei retele. Serviciul se adreseaza clientilor BRD Finance care iși pot plati ratele prin intermediul celor peste 11.700 puncte de plata PayPoint din intreaga tara. Astfel, clientul BRD Finance se duce…

- Fermierii care au accesat fonduri europene prin masuri din PNDR 2020 trebuie sa depuna odata cu dosarul cererii de plata noi documente in format electronic, anunța Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR). „Avand in vedere prevederile Ordinului MFP nr. 2768 din 13 octombrie 2017 pentru aprobarea…

- Incepand cu anul de cerere 2019, statutul de fermier activ se stabilește și prin verificarea inregistrarii persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane fizice sau juridice, pentru activitațile lor agricole, in Registrul contribuabililor/platitorilor, organizat de ANAF, anunța…

- Pe fondul scaderii numarului de donatori, anul trecut, și programul de transplant de cornee de la Spitalul Militar Central din Capitala a fost accesibil unui numar mai mic de pacienți, fața de anul 2016. 45 de transplanturi de cornee s-au efectuat, pe parcursul anului trecut, la Secția Clinica Oftalmologie…

- Legea preventiei, publicata luni in Monitorul Oficial, cuprinde 70 de acte normative si mai multe prevederi pentru care prima amenda in cazul incalcarii acestora se anuleaza daca cei vizati corecteaza greselile. Printre acestea, in domeniul fiscal se numara nedepunerea unor declaratii fiscale, dar…

- Fermierii vor beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, impactul estimat al acestei masuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020. „Programul…

- Potrivit programului de guvernare, incepand din 2018, fermierii romani vor beneficia de eliminarea impozitului pe terenurile agricole lucrate si impozit zero pentru tractoare si utilaje agricole, insa aceste masuri vor fi luate de Ministerul Finantelor Publice. Alte masuri prevad cadastrarea de catre…

- Excedentul bugetelor locale, inregistrat la data de 31 decembrie 2017, trebuie diminuat cu sumele destinate implementarii proiectelor de investitii care beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile prin PNDR 2020, in vederea elaborarii corecte a bugetelor locale aferente anului 2018,…

- In scopul accelerarii controlului administrativ și pe teren in perioada optima, acordarii avansului din subvenții și plaților finale, ministrul Agriculturii a devansat doua termene prevazute in forma inițiala a Ordinului nr.15/2018. In forma inițiala a actului administrativ aceste termene erau: ● 4…

- Ministerul Agriculturii si ANZ ii obliga pe crescatorii de ovine sa isi identifice animalele din COP prin tatuarea acestora cu numarul matricol, in plus fata de crotaliu. Concret, prin Ordinul MADR 332/2017 (in vigoare de la 20 octombrie 2017) pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor si caprinelor…

- Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, Coreea de Sud, in perioada 7-25 februarie, va fi prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie, cu…

- Banca Europeana de Reconstructie și Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai – Otopeni, n.r.) a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La sfarșitul anului trecut, Ministerul Transporturilor…

- Tranzactiile cu mașini second-hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane de unitati, in timp ce in cazul autovehiculelor noi numarul acestora a depașit 100.000 de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere…

- Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR) anunța ca demareaza verificari in teren pentru toate cererile de finanțare depuse de fermieri pe submasurile 6.1 și 6.3 din PNDR 2020. Este vorba despre doua dintre cele mai accesate linii de finanțare nerambursabila din PNDR 2020: submasura 6.3 Sprijin…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol.Legea instituie o schema de ajutor de stat pentru investitii in locuri de cazare in ferme…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproductie. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Programului de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si de crestere in sectorul avicol. Legea instituie o schema de ajutor de stat pentru investitii in locuri de cazare in…

- Vești bune pentru romanii care vor avea nevoie de investigații medicale complexe! Mai mult spitale din București și din țara vor fi dotate cu aparatura medicala de ultima generație, care permite diagnosticarea rapida și cu mai multa precizie. „Ministerul Sanatații doteaza cu echipamente medicale de…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul MDRAPFE, a semnat trei contracte de finanțare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv Romania Start Up Nation. „Prin aceste proiecte, al caror beneficiar…

- Pe parcursul lunii ianuarie se pot depune cererile de plata și deconturile justificative pentru angajamentele aflate in derulare in cadrul Masurii 14T (fosta Masura 215) – Plați privind bunastarea animalelor, pachet a) porcine și pachet b) pasari. Perioadele de referința pentru depunerea cererilor de…

- Pe data de 10 ianuarie, Guvernul a aprobat plafoanele Ajutorului Național Tranzitoriu (ANT) pentru sectorul vegetal care se incadreaza in limita sumei de 114.634.650 euro. De acest ajutor vor beneficia toți fermierii din Romania care cultiva teren agricol și care au depus cerere la APIA. Totodata, in…

- Banca Comerciala Romana transforma 28 de sucursale din intreaga tara in unitati de tip cashless, care vor derula operatiuni in regim electronic, fara casierii, potrivit unui comunicat al bancii. Conform documentului, procesul de modernizare a retelei de unitati BCR marcheaza o noua faza, odata cu transformarea…

- In urma discuțiilor crescatorilor de ovine cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, care s-au derulat recent, dar și din alte dialoguri pe care aceștia le-au avut cu șeful MADR, oierii au aflat ca, din calculele efectuate pana in prezent, urmeaza sa primeasca circa 22 de lei pe cap de animal pentru Ajutorul…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de depunere a cererilor…

- Direcțiile de sanatate publica controleaza toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. Verificarile vin dupa ce, in mai multe localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare impotriva vaccinarii. “In unele localitați au…