O propunere legislativa privind majorarea valorii nominale maxime a tichetului de masa de la 15 la 20 de lei a fost depusa la Parlament de mai multi

- Peste doua milioane de angajați ar putea beneficia de o majorare a valorii nominale a tichetelor de masa. O propunere legislativa privind majorarea valorii nominale maxime a tichetului de masa de la 15 la 20 de lei a fost depusa la Parlament.

Guvernul a alocat, marti, in sedinta, peste 71 milioane de lei de la bugetul de stat, prin Ministerul Sanatatii, pentru dotarea Blocului Operator Central de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, potrivit agerpres.ro.

- Vești bune pentru zeci de mii de romani care se pot bucura și in 2019 de bani prin ajutoarele sociale oferite de Primaria Capitalei. Gabriela Firea a anunțat recent ca va continua programele incepute anul trecut pentru ajutorarea bucureștenilor.

- Vești proaste pentru romani, dupa ce INS a anunțat ca rata anuala a inflației a reinceput sa creasca in ianuarie. Astfel, prețurile tuturor serviciilor și produselor au inceput deja sa creasca simțitor.

- Vești bune pentru șoferii romani. Se lucreaza la o importanta autostrada. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca a trimis spre validare, catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), documentatiile pentru trei sectiuni.

Potrivit documentului, valoarea tichetelor va ramane aceeasi, adica, de 15,18 lei, scrie capital.ro.

- Aceste masuri sunt valabile pentru persoanele care aleg sa adopte copii. Astfel, salariații, dar și persoanele care obțin venituri din activitați independente ori agricole pot sa beneficieze de concediu de acomodare de pana la un an de zile, dar și de o indemnizație. Conform Legii nr. 273/2004…