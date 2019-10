Bani mai mulţi pentru diferite categori de pensionari! Cine va beneficia de creşterile spectaculoase Normele metodologice privind acordarea indemnizatiei pentru limita de varsta persoanelor care au indeplinit functia de primar, de viceprimar, de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean au fost publicate de Ministerul de Finante. Astfel, cei care au detinut astfel de functii pot depune pana in primavara, 31 martie 2020, cererile pentru acordarea unor indemnizatii suplimentare. Cererile cor fi centralizate si trimise mai departe Ministerului Finantelor pana la data de 31 mai 2020. LEGEA PENSIILOR vine cu schimbari uriase. Ce pensii DISPAR si cum se face recalcularea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

