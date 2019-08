Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica, salariul mediu net a fost in luna iunie de 3142 lei, mai mare cu 41 de lei fața de luna anterioara și cu 420 de lei mai mult decat anul trecut. Cele mai mari salarii s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie și a produselor…

- Dupa admiterea in anul I de facultate, pentru studentii si parintii veniti din alte orase, grijile abia incep. In conditiile in care numai 18% dintre ei primesc un loc de cazare in caminele universitatilor, peste 20.000 dintre ei vor avea ca optiuni campusurile private si apartamentele de inchiriat.…

- Fructele proaspete au continuat sa se scumpeasca in luna iunie fata de mai, pretul acestora urcand cu 5,81%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cresteri de preturi a mai inregistrat categoria fructe si conserve din fructe, cu 4,43%, precum si cea a citricelor…

- Directorii firmelor din Romania estimeaza o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul , dar si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industrie si servicii, pana in august, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), conform News.ro.Citește…

- Recensamantul romanilor va avea loc in 2021, iar Guvernul a supus dezbaterii publice proiectul de lege prin care se va efectua numararea cetațenilor și a imobilelor deținute de aceștia. Cetatenii romani isi vor putea completa online formularele de recenzare, urmand ca cei care nu au facut acest lucru…

- Violeta Raduț, deputat PSD: “Facilitațile fiscale introduse de guvern in domeniul construcțiilor incep sa-și demonstreze efectele” in Politic / on 21/06/2019 at 10:43 / Facilitațile fiscale introduse de guvern in domeniul construcțiilor incep sa-și demonstreze efectele, susține deputatul PSD de Teleorman,…

- Probleme pentru economia romaneasca, dupa ce deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 34,8% in primele patru luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 5,04 miliarde de euro, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

- Veniturile totale ale unei familii au crescut cu 25% de la un an la altul, arata Institutul National de Statistica. Aceleaşi date oficiale arată că banii câştigaţi în plus de români în 2018 faţă de 2017 nu au stat prea mult timp în conturi,…