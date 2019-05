Cifra de afaceri neta a producatorului de articole din cauciuc Artego a urcat in primele 3 luni cu 9,47%, la 40,35 milioane lei, de la 36,86 milioane lei in perioada similara a anului trecut, iar profitul net s-a majorat substanțial. Artego Targu Jiu (ARTE) a realizat in primul trimestru venituri din exploatare de 50,22 milioane … Articolul Bani mai mulți din cauciuc! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .