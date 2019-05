BANI frumoşi pentru agricultori: subvenţia la hectar creşte de la 1000 la 3000 de euro Valoarea subventiei va creste de la 1.000 de euro la hectar, cat a fost stabilit initial, la 3.000 de euro la hectar. Daea executa o dorința exprimata public de Liviu Dragnea, care a cerut ca subvenția sa fie de 3 ori mai mare decat in prezent. "Crestem subventia de trei ori. Spuneam ca am fost in partea de Sud a tarii cu domnul presedinte Dragnea si oamenii de acolo i-au spus domnului presedinte sa gandim subventia pentru ca e mult de munca si au avut dreptate, motiv pentru care refacem actul normativ si suplimentam la 3.000 de euro fata de 1.000 pe un hectar", a afirmat Daea. Ministrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

