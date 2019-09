Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Primarul Calin Bibart si Sorin Maxim, director al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, au semnat vineri contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul in Municipiul Arad-Traseu strada Padurii intre strada Abatorului și strada…

- Meteorologii au avertizat cu privire la riscul producerii de inundatii, alunecari de teren si iesirea raurilor din matca pe insula, odata ce taifunul - al optulea din acest sezon - a atins luni zona de uscat in apropierea orasului Miyazaki, in jurul orei locale 5:00 (19:00 GMT). Pe moment…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Primaria Orașului Bocșa, județul Caraș-Severin, au semnat un contract de finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 pentru modernizarea pistei ... The post Bocșa se modernizeaza cu bani europeni appeared first on Renasterea banateana…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Primaria Municipiului Timișoara au semnat astazi, 23 iulie 2019, trei noi contracte de finanțare prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, in valoare totala de peste 24 de milioane de euro. Proiectele vizeaza innoirea flotei…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest și Primaria Municipiului Timișoara au semnat marti, la sediul PMT, trei noi contracte de finanțare... The post Bani europeni pentru 7 tramvaie noi, la Timisoara. Se extinde Ambulatoriul ORL de la Municipal si se construieste o cresa noua appeared first…

- Firmele din vestul țarii pot accesa pana la 200.000 de euro, bani europeni, pentru a se dezvolta. Antreprenorii curioși sa afle mai multe informații despre aceasta oportunitate sunt invitați de caatre Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest sa participe joi, 20 iunie, la un seminar de informare online…