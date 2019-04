Stiri pe aceeasi tema

- Sute de inspectii, majoritatea inopinate, si amenzi totale de 208.000 de lei, acesta este rezultatul activitatii depuse de Comisariatul Județean Timiș al Garzii Nationale de Mediu. in trimestrul I al anului 2019. in urma actiunilor intreprinse, s-a constatat ca principalele neconformitati au fost lipsa…

- In trimestrul I al anului 2019, Comisariatul Județean Timiș al Garzii Nationale de Mediu a efectuat un numar total de 173 inspectii, dintre care 32 inspectii planificate si 141 inspectii neplanificate. In urma controalelor au fost aplicate 15 amenzi contraventionale, in valoare totala de 208.000 lei.…

- In primul trimestru din 2019, reprezentanții Comisariatului Județean Timiș al Garzii Nationale de Mediu au efectuat un numar total de 173 inspectii și au aplicat 15 amenzi, in valoare totala de 208.000 lei. Cea mai mare sanctiune aplicata de comisari a fost in valoare de 40.000 lei și a fost…

- Urmare a unei sesizari primita de Comisariatul Judetean Bacau al Garzii Nationale de Mediu din partea unui grup de pescari, care semnalau ca, in data de 04.03.2019, au surprins un cetatean ce descarca, dintr-un autoturism, anvelope uzate si namol rezultat din activitatea de vulcanizare si spalatorie…

- Dupa ce aradenii s-au revoltat ca miroase ingrozitor in tot orașul, iar Garda de Mediu nu parea deloc deranjata, Prefectura a cerut identificarea și rezolvarea problemei. Așa ca, comisarii Garzii Naționale de Mediu din cadrul Comisariatul Județean Arad au efectuat verificari și au constatat ca o societate…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase au actionat impreuna cu reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu pentru verificarea respectarii prevederilor legale ...

- Comisarii Garzii de Mediu au aplicat amenzi de 290.000 de lei operatorilor economici pentru evacurarea accidentala a apelor uzate in canalul de desecare al ANIF, dupa controale derulate in urma aparitiei fenomenului de mortalitate piscicola pe cursul Vaii Pasarea, potrivit agerpres.ro.Cristi…

- Se simplifica procedura. Ursi care ajung in gospodarii vor putea fi impuscati mai usor. Comisarul general adjunct al Garzii Nationale de Mediu, Robert Szep, a declarat ca Ministerul Mediului elaboreaza un studiu privind managementul populatiei de urs, pe baza caruia sa se poata acorda cote de interventie…