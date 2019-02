Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul anului trecut, a intrat in vigoare legea privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura și industria alimentara. Este vorba despre Legea nr. 336/2018. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a a acestei legi, Ministerul…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurala, va deschide in Trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR). Valoarea fondurilor alocate pentru…

- Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale au anunțat ca programul de susținere a cultivatorilor de tomate in spațiile protejate va continua și in anul 2019, cand alocarea financiara va fi de 233,19 milioane de lei, adica 50 milioane. Astfel, valoarea sprijinului financiar…

- Incepand cu anul 2019 intra in vigoare Legea privind diminuarea risipei alimentare. Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se afla in dezbatere publica proiectul normelor metodologice de aplicare a legii. Potrivit actului normativ, companiile din industria agroalimentara…

- Un proiect de act normativ aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) vine in sprijinul fermierilor romani care cultiva usturoi. Potrivit proiectului, acestia vor putea primi din 2019 un sprijin financiar de circa 4.650 de lei/hectar (circa…

- Resursele financiare alocate in 2019 pentru continuarea programului de sustinere a tomatelor romanesti se ridica la 233,19 milioane de lei, reprezentand echivalentul sumei de 50 de milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi din 2019 un sprijin financiar de circa 4.650 de lei/hectar (circa 1.000 de euro/ha) printr-o schema de ajutor de minimis sustinuta de la bugetul de stat cu doua milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si…

- Beneficiarii din ciclul al doilea de producție al Programului de tomate vor primi banii cuveniți In Ședința Guvernului din data de 7 decembrie 2018 a fost aprobata o Hotarare care modifica HG nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului…