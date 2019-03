Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Brașov anunța inceperea Campaniei „Dar din suflet pentru seniori” ce se va desfașura in perioada 11.03.2019-25.04.2019 cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Persoanele indreptațite sa beneficieze de tichetele sociale sunt pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Brașov,…

- Conform legii, persoanele cu handicap, beneficiaza de biletele de calatorie gratuite pentru toate tipurile de transport – rutier, feroviar sau fluvial. Ministerul Muncii a publicat condițiile de acordare a acestora. In privința calatoriilor pe calea ferata, reprezentanții ministerului au detaliat toate…

- Vești bune pentru persoanele care urmeaza sa devina parinți. Acestea pot beneficia in continuare de stimulentul financiar in valoare de 2.500 de lei, in cazul in care cel puțin unul dintre parinți are domiciliul in București, iar copilul s-a nascut intr-o maternitate din Capitala. Termenul de depunere…

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv ndash; Directia de Asistenta Sociala a Orasului Baneasa, judetul Constanta. Concursul se va desfasura la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,…

- “RESPECT PENTRU PENSIONARI!” este un proiect pe care il susțin alaturi de Direcția de Asistența Sociala Sebeș și care a fost propus Consiliului Local. Acesta este mesajul pe care il transmitem seniorilor Sebeșului, mesaj care ar trebui sa fie parte importanta din conduita noastra civica de zi cu zi.…

- Avand in vedere temperaturile scazute inregistrate in aceste nopți, Directia de Asistenta Sociala (DAS) Brasov reaminteste ca este pregatita sa ofere sprijin concret persoanelor fara adapost si sa previna situatii in care acestea dorm pe strazi, in pasaje subterane, in gara sau in alte locuri similare.…

- Primaria municipiului Constanta va distribui in aceasta perioada peste 31.500 de pachete cu daruri de sarbatori prescolarilor si scolarilor din oras. Campania a inceput pe 5 decembrie la Gradinita cu Program Prelungit „Stelutele Marii”. Directoarea Georgeta Adam a dorit sa tina un mic discurs…

- Potrivit paginii de Facebook a Primariei Constanta, a inceput distribuirea darurilor de sarbatori oferite de Primaria Municipiului Constanta pentru prescolarii si elevii din oras.Dupa ce au umplut sacii cu jucarii, dulciuri, fructe si sucuri, ldquo;spiridusii" Serviciului Public de Asistenta Sociala…