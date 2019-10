Bani de la stat pentru mamele copiilor mai mici de 3 ani. Ce condiţii trebuie să îndeplinească părinţii şi ce sume pot primi Mamele sau persoanele care au in intretinere copii cu varsta pana la 3 ani ar urma sa beneficieze lunar de vouchere valorice in valoare de 150 de euro, destinate achizitiei de servicii de asistenta si ingrijire a copilului, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere la Senat. Mai exact, voucherele ar putea fi folosite pentru a plati cresa/gradinita/bona copilului mai mic de 3 ani. De asemenea, voucherele pot fi folosite pentru achizitionarea integrala sau partiala a unor servicii de asistenta si ingrijire a copilului in centre de petrecere a timpului liber care au spatii destinate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

