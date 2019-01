Bani albi din lucruri interzise. Afacere care merge foarte bine Legalizarea consumului de cannabis in numai cateva țari a condus la crearea unei industrii legale in care vanzarile au ajuns la niveluri amețitoare. Potrivit unei estimari recente, citate de Financial Times, industria exploatarii canepii in scop recreațional a ajuns la 10 miliarde de dolari, deși doar doua state din SUA au legalizat cannabis-ul in acest scop. Canepa a ajuns cea mai cultivata planta din SUA, dupa porumb. Companiile din domeniu prospera, iar alte companii cu reputație mondiala in diverse domenii au devenit interesate sa exploateze noile oportunitați. CITIȚI CONTINUAREA… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro CITIȚI CONTINUAREA…

Stiri pe aceeasi tema

- In multe industrii, lucratul in ture face parte din programul obisnuit al angajatilor. Companiile recurg la acest model de lucru pentru a face fata cerintelor pietei, pentru a-si maximiza productivitatea ori pentru a compensa pentru diferentele de fus...

- Dupa ce a stat patru ani la inchisoare si a fost prizonierul drogurilor, a reusit sa scape de vicii si a pus pe roate propria afacere. Vladimir Gait are 46 de ani si gestioneaza o companie specializata in lucrari din sticla.

- Huawei este izgonita de oficialitațile din tot mai multe țari ● O coaliție monstruoasa (de miliarde de dolari!) intre țigarile electronice și cele cu tutun ● UE finanțeaza cu mulți bani microelectronica din țari inteligente, nu din cele care au demolat fabricile de profil ● Firmele care știu sa cupleze…

- A sosit momentul unei noi țari de a-și exprima dorința in privința legalizarii consumului de canabis, chiar printr-un referendum. Mai exact, Guvernul Noii Zeelande a anuntat marti organizarea unui referendum asupra legalizarii consumului de canabis in scop recreativ in 2020, in acelasi timp cu alegerile…

- Brexitul poate afecta companiile din statele membre ale Uniunii Europene, iar Comisia Europeana spune ca, pentru evitarea oricaror probleme, acestea trebuie sa se pregateasca și sa finalizeze acțiunile administrative inainte de 30 martie 2019. Sunt șapte lucruri pe care intreprinderile din statele membre…

- Orice companie isi gandeste strategiile si masurile pe care le implementeaza in termenii profitabilitatii. O firma care reuseste nu numai sa se mentina pe linia de plutire, dar si sa dea randament se poate dezvolta, extinde, isi poate servi mai bine clientii si poate deveni relevanta pe piata.…

- Financial Times: Japonia și China, un nou inceput in relațiile bilaterale ● Ce pot olandezii sa ne invețe despre cannabis ● The Telegraph: Campioana feminista Brady, atrasa in scandalul Philip Green ● Liberation: National populismul. Contagiunea Mondiala. Lectura placuta!