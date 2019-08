Bangladesh va înlătura termenul "virgină" din certificatul de căsătorie Cuvântul "virgina" va fi înlaturat din certificatele de casatorie din Bangladesh, o hotarâre istorica luata de o instanța suprema, din cauza caracterului "umilitor și discriminatoriu" al termenului, scrie The Guardian.



Potrivit legilor musulmane, mireasa este nevoita sa bifeze în certificatul de casatorie una din trei opțiuni: Kumari (virgina), vaduva sau divorțata.



Duminica, un tribunal a ordonat guvernului sa scoata termenul Kumari din document și sa îl înlocuiasca cu termenul "necasatorita", a anunțat procurorul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

