- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost audiat de catre anchetatori cu privire la o alta crima, produsa in urma cu patru ani, in Craiova. Este vorba de Alexandra Goghez, o tanara de 17 ani gasita...

- Noua lege din Serbia a fost initiata de Fundatia care poarta numele Tianei Turici, o adolescenta rapita, violata si ucisa in 2011. In acest timp, in Romania, in numai cateva zile de la crima din Caracal, s-au strans peste 140.000 de semnaturi pentru reintroducerea pedepsei cu moartea.