- Traian Basescu a declarat, duminica, dupa ce Liviu Dragnea a afirmat ca nu credea ca Romania va fi condusa de un „președinte mai rau și mai toxic ca Basescu”, ca șeful PSD „cheauna” peste tot ca Iohannis este rau și ca pentru el doar PSD este sigurul lucru bun din țara.CITESTE SI: Semnele…

- Dupa cum era de asteptat, social-democratii nu au lasat fara replica recentul mesaj exprimat de la Cotroceni, prin intermediul purtatorului de cuvant al presedintelui Iohannis. Mai exact criticilor in rafala la adresa PSD-ului si a Guvernului, pe tema bugetului ajuns pe masa presedintelui, pentru pormulgare.…

- Danut Cristescu, presedintele CJ Teleorman: “Liviu Dragnea, candidatul PSD la alegerile prezidentiale” in Politic / on 24/01/2019 at 12:57 / – Recent, domnule presedinte, in cadrul unui interviu, precizati destul de convins ca, in acest an, fondurile de investitii in Teleorman vor fi mai mult…

- Victor Dragusin: “Eu cred ca in Teleorman vom castiga si la europarlamentare, si la prezidentiale” in Politic / on 22/01/2019 at 13:52 / – Domnule primar Victor Dragusin, doua mari evenimente vor domina, in acest an, nu numai viața politica, ci și intreaga activitate a primarilor, ca și oameni…

- Se asteapta o decizie de la Palatul Victoria, dupa ce premierul a primit de la Cotroceni cele doua scrisori -care intre timp au ajuns si in atentia opiniei publice -prin intermediul carora presedintele a anuntat criteriile care au dus la respingerea propunerilor pentru Ministerele Dezvoltarii si Transporturilor.…

- "Pentru prezidentiale, targetul nostru este ca viitorul presedinte sa fie candidatul aliantei PSD-ALDE", a afirmat Liviu Dragnea, joi seara, la Antena 3. Intrebat daca intentioneaza sa candideze pentru functia de presedinte, Liviu Dragnea a spus ca isi doreste ca PSD si ALDE sa aiba candidat unic.…

- "DELIR. Da, e limpede ca a luat-o razna. Se ia de multinationale, de liderii europeni, de toate institutiile necontrolate de el, de oricine ii spune in fata ca este dus cu sorcova! De fapt, aseara MARELE ANUNT era altul - ca sa avem un sfarsit de an amuzant, ne spune personajul asta condamnat de…

- „Eu am o relatie foarte buna cu premierul israelian. Nu este bazata pe chestiune conomice, amandoi avem convingerea ca colaborarea dintre Romania si Israel poate sa fie mult mai buna si mult mai eficient. Si acum, prietenie, neprietenie, se fac doi ani de cand Romania nu are ambasador in Israel.…