- FIFA a lansat, marti, la Doha, la ora locala 20.22, emblema oficiala a turneului final al Cupei Mondiale din 2022, care va fi gazduit de Qatar, informeaza News.ro. Logo-ul a fost proiectat pe cele mai importante cladiri, Burj Doha, Katara Cultural Village Amphitheatre, Ministerul de Interne, piata Souq…

- In dese randuri, chiar zilele trecute, observam prin unele sate timișene iluminatul stradal pornit in amiaza mare, deși vedeai bine la mulți metri inainte și la fel de mulți inapoi. In administrația locala bani nu prea erau nici pentru salarii, dar zeci de corpuri de iluminat cu gaz sau led aratau prostie…

- Va reamintim, Timișoara nu a avut o deszapezire adecvata iarna trecuta, dupa ce contractele vechi cu Retim și SDM au expirat inca din aprilie 2018, iar primaria nu a reușit sa finalizeze o noua licitație la timp. In ultimul moment, conducerea municipalitații a decis sa incheie un contract de forța…

- Vreme de secole, dropia a fost un simbol al campiilor romanești. Multe familii boierești sau comunitați locale o inscrisesera chiar pe stemele lor. Astazi, pe teritoriul Romaniei se estimeaza ca mai traiesc doar vreo cinci-șase familii. Și acelea sezonier, iarna. Cu toate acestea, exista speranțe ca…

- Traian Basescu nu a mai ajuns la sfarsitul saptamanii trecute la Targu Carbunesti pentru ceremoniile organizate cu ocazia implinirii a 40 de ani de existenta a unitatii militare de transmisiuni din oras. Cu sau fara presedinte in mijlocul lor, soldat...

- Chiar daca, de regula, raceala apare cu precadere în sezonul rece, nu suntem feriti de ea nici în anotimpul cald, iar asta din cauza mediului umed, preferat de virusuri. Nas înfundat, dureri în gât, febra, stranut si secretii nazale abundente? Nimeni…

- Comitetul Olimpic Internațional a decis drept gazda a Jocurilor Olimpice de Iarna, ediția 2026, orașul MILANO. Candidatura Milano-Cortina(stațiunea de iarna din imediata apropiere) a caștigat in fața ofertei St...

- Maine, cerul va fi variabil, iar in nordul si centrul tarii va ploua. La Briceni termometrele vor indica 27 de grade Celsius, la Soroca si la Balti se vor inregistra 28, iar la Orhei, cu unul mai mult.