- Lionel Messi, fotbalistul care a primit toate superlativele posibile de-a lungul fabuloasei sale cariere, a implinit astazi varsta de 32 de ani. Are de toate, mai puțin un lucru. Cifrele argentinianului sunt uluitoare: 719 meciuri, 698 de goluri, 10 titluri in Spania, 7 Supercupe ale Spaniei, 6 Copa…

- Numarul minim de zile de concediu ar putea fi majorat pentru angajații din regiile autonome cu specific deosebit și din unitațile bugetare, in cazul in care un proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii va fi aprobat de Guvern. In plus, mai mulți angajați ar putea sa-și cumuleze concediile…

- In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a fost citit ieri, textul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Motiunea va fi dezbatuta si votata martea viitoare. Romania are nevoie urgenta de un guvern cu o viziune pro-europeana – a spus deputatul Gigel Stirbu, la momentul prezentarii…

- Pe vremea comunismului intr-un tren circula doi barbati si, de plictiseala, incep sa spuna bancuri mai nasoale cu Ceausescu. La un moment dat unul zice: – Auzi, ma, dar tie nu-ti-e frica de securitate? Astia sunt omniprezenti, ar putea sa ne asculte chiar acum, serios vorbesc, poate e un microfon in…

- Regina Elisabeta a II-a (93 ani) cauta social media manager! La doua luni de cand a publicat prima sa postare pe Instagram, Regina cauta un ofițer pentru comunicare digitala, care sa lucreze alaturi de echipa de PR de la Casa Regala. Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial al Casei Regale Britanice…

- Copiii ai caror parinti le-au citit cinci carti pe zi ajung la gradinita, auzind cu 1,4 milioane de cuvinte mai mult decat cei carora nu li s-a citit, a constatat un nou studiu. Acest decalaj de un milion de cuvinte ar putea explicatia diferentele de vocabular si de dezvoltare a lecturii.

- Aproape 85% din romani au decis sa-si petreaca sarbatorile de Paste acasa si un sfert din ei au redus la jumatate bugetul alocat sarbatorilor pascale, pe motiv ca nu au bani sa petreaca nici macar ziua de 1 mai la munte sau la mare, asa cum procedau anii trecuti.

- Papa Francisc a prezidat Sfanta Liturghie a Duminicii Floriilor si Patimii Domnului in Piata San Pietro din Cetatea Vaticanului, incepand cu ora 10.00. Ritul sacru a inceput la obeliscul din centrul Pietei, unde se comemoreaza intrarea Domnului in Ierusalim. Papa a binecuvantat ramurile de palmier si…