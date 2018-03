BANCURI de 1 APRILIE. Amanta: "Iubitule, sunt gravidă..." De 1 aprilie, un angajat intra in biroul sefului, smulge cablul telefonic din perete, ii arunca hartiile pe jos, ii toarna cafeaua pe cap si da sa-l bata, pana colegii din birou striga:

"Opreste-te Vasile, noi am glumit, nu ai castigat la Loto, e doar 1 aprilie” *** Sotia si-a batut crunt sotul. La judecata este intrebata ce s-a intamplat: - Mai intai m-a chemat acasa in timpul serviciului, apoi m-a dezbracat si m-a intins in pat. Iar apoi, cu un ranjet de cretin, mi-a spus ca este 1 aprilie! *** Ea: Dragul meu, sunt insarcinata!!! Ce ti-ai dori sa fie? … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Buliga, criminalul din Brașov care și-a omorat soția și cei doi copii, a fost arestat de judecatori pentru 30 de zile și incarcerat in arestul Poliției Brașov. Criminalul care pare sa nu regrete nimic din ceea ce a facut, considerand ca cei dragi sunt acum intr-o ”lume mai buna”, a primit deja…

- Cu cateva ore inainte de triplul omor, Florin Mircea Buliga susține ca a fost la firma pe care o administreaza, care se ocupa cu comercializarea de aparate de biorezonanța și mese pentru masaj, dupa care a plecat la Manastirea din Șinca Veche, unde, conform propriilor spuse, obișnuia sa se reculeaga.…

- Noi detalii ies la iveala în cazul triplei crime care a îngrozit România. Florin Mircea Buliga (43 de ani) și-a ucis cu sânge rece soția și pe cei doi copii. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, ziua crimei, luni, 26 martie, a început ca…

- Casatoria a fost un permanent subiect de bancuri si glume, in special acelea care ii victimizeaza pe barbati. Va prezentam mai jos o colectie cu cele mai amuzante 10 bancuri despre casatorie.

- Ieri dimineata, actorului i s-a nascut cel de-al doilea copil. Uite prima fotografie a nou-nascutului. Bucurie mare in familia Andi Vasluianu, care tocmai s-a marit cu un membru. Sotia actorului, Laura Fierascu, a adus pe lume ieri dimineata o mandrete de baietel. Cel mai probabil, Andi Vasluianu a…

- Un barbat de 42 de ani din Timișoara a murit in drum spre spital, dupa ce ar fi sarit in gol de la etajul al treilea al blocului in care locuia. Timișoreanul ar fi recurs la acest gest dupa ce s-ar fi certat cu soția. Tragedia s-a petrecut marți seara, pe strada Grigore T. Popa, din nordul Timișoarei.…

- Un barbat în vârsta de 40 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de soția sa. Incidentul a avut loc în aceasta dimineața, când soțul a ajuns acasa. Potrivit informațiilor Poliției, în jurul orei 5:00, când barbatul a venit acasa în stare…

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- De 8 Martie, intr-un birou, o tipa isi suna soțul:– Vai, dragule! Toate colegele mele au primit flori! Sunt superbe!– Probabil de-aia au si primit … *** Un domn vine la amanta de 8 Martie cu un buchet mare de flori. Amanta ii spune:Si ce sa inteleg din asta, ca zilele…

- In ultima luna, Kamara, soția lui, Oana, și amanta acestuia, Madalina, au fost in centrul atenției și au aparut prin diferite emisiuni tv, unde s-au certat la ore de maxima audiența. Se pare ca de pe urma scandalului, nu au crescut doar audiențele, ci și onorariile protagoniștilor. Se pare ca la inceput,…

- George Copos are de 10 ani o relatie cu o femeie mai tanara pe nume Elena Stoica. Dupa apariția copilului, lucrurile intre cei fostul actionar al celor de la Rapid si sotia sa, Cristiana Copos, s-au deteriorat din ce in ce mai mult, scrie Fanatik. Cei doi s-au casatorit acum mai bine de 30…

- O cearta intre Dean McDermott și Tori Spelling s-a terminat cu poliția care a aparut la ușa casei lor. Conform presei internaționale, actorul Dean McDermott (51) a fost agresat de soția sa, Tori Spelling, intr-o criza de nervi a acesteia. Fotografiile surprinse de paparazzi il infațișeaza pe Dean vorbind…

- Dupa ce a ramas și fara soție, și fara iubita Madalina, Kamara a luat decizia de a face o mare schimbare in viața lui. Cantarețul a renunțat la ambele femei din viața lui și nu vede o urma de impacare cu niciuna dintre ele.

- Tanara banuia ca barbatul o tradeaza, asa ca l-a urmarit, scrie ciao.ro. Nu mare i-a fost mirarea cand a descoperit ca avea dreptate si ca acesta o insela . Dupa un scandal imens cu cei doi amorezi, nevasta tradata a decis sa se razbune si nu oricum. Citeste si Adio, impacare! Bebe Cotimanis…

- Mai mult, de dragul blondinei, actorul a parasit caminul conjugal, mutandu-se cu amanta, alaturi de care joaca in piesa "Old Love", scrie click.ro. Florina spera ca aceasta escapada sa se termine rapid, sa fie doar o toana de-a artistului, insa iata ca lucrurile par sa devina tot mai serioase, iar…

- FCSB a fost învinsa, joi, pe Stadio Olimpico, scor 5-1, de echipa Lazio, în cea de-a doua mansa a saisprezecimilor de finala ale Ligii Europa, si a ratat calificarea în optimile competitiei.

- Mesaje si urari de DRAGOBETE de la EA pentru EL Dragul meu tu esti Soarele si Dimineata mea. Ador sa te vad cand zambesti, ador sa te vad cum razi, ador sa te vad fericit alaturi de mine. Te iubesc! Cand toti imi spuneau ca Fat-Frumos este un vis, ca trebuie sa incetez a ma gandi la…

- O decizie a judecatorului a uimit lumea dupa ce a hotarat ca nu numai sotia trebuie despagubita dupa moartea sotului sau, ci si amanta lui. Verdictul procesului tocmai incheiat a incins retelele de socializare criticand aspru aceasta hotarare ciudata.

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…

- 17 ani de relatie, un baiat de 15 ani, o casa frumoasa si o sotie iubitoare mai tanara cu 11 ani decat el, la toate acestea Bebe Cotimanis a dat cu piciorul. A distrus o poveste frumoasa de dragul colegei sale de scena - Iulia Dumitru, actrita la un teatru din Pitesti, cu care s-a si mutat de altfel.

- Sotia lui Bebe Cotimanis, Florina Marcuta, a oferit primele declaratii cu privire la subiectul momentului: infidelitatea sotului ei. Actorul a fost vazut zilele trecute in compania colegei lui de scena, Iulia Dragomir. Cei doi erau in tandreturi in fata unei manastiri, iar apropiatii lui Cotimanis spun…

- Soția lui Bebe Cotimanis, prima declarație dupa ce a vazut imaginile cu actorul și amanta lui. Florina Marcuta a marturisit ca sufera, insa a ramas la fel de discreta ca și pana acum, spunand ca indiferent de situație, actorul este totuși soțul ei. In vara lui 2014, Florina Marcuta , in varsta de 49…

- S-a saturat sa-și imparta soția cu alți barbați! Un tata de 32 de ani a ajuns la capatul rabdarii. Soția lui, dependenta, din spusele barbatului de. amorul strainilor, a fugit de acasa cu noul amant tocmai in Italia. Dar nu asta il doare pe tatal tradat!

- Soția lui, dependenta, din spusele barbatului de amorul strainilor, a fugit de acasa cu noul amant tocmai in Italia. Dar nu asta il doare pe tatal tradat! Ci gandul ca femeia, care a plecat de acasa de atatea ori, cu alți barbați, s-ar putea intoarce in orice clipa in Romania sa-l lase pe el fara cea…

- Dupa ce Oana si Madalina s-au „duelat” in direct la TV, Kamara, actualul sot al Oanei, a facut declaratii cutremuratoare despre relatia pe care cei doi au avut-o. Kamara, actualul sot al Oanei, dar si iubitul Madalinei, a discutat revoltat de afirmatiile sotiei sale. Acesta considera ca sotia sa s-a…

- Oana, soția lui Kamara, este foarte suparata pe artist pentru ca amanta acestuia petrecere prea mult timp in compania baiețelului pe care il au impreuna, dupa ce Madalina a declarat ca de multe ori ea se afla cu Kamara atunci cand artistul isi duce fiul, Leon, la terapie.

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Bebe Cotimanis (62 de ani) a fost vazut „calcand stramb”. Actorul a fost prins in tandreturi cu amanta tinerica. Cotimanis este casatorit de patru ani cu Florina Marcuta, make-up artist, dar sunt impreuna de aproximativ 17 ani. Fostul jurat de la „Romanii au talent” a uitat…

- Bebe Cotimanis isi traieste povestea de dragoste in vazul tuturor. De ceva timp, Bebe Cotimanis nu se mai bucura in mod deosebit de traiul alaturi de soția lui, ci de cel pe care il are alaturi de o alta femeie, actrița la randul ei, Iulia Dumitru, iar surse apropiate de ei, din teatrul din…

- "Am ganduri serioase. Sa ne cunoastem mai bine si apoi sa vedem daca facem copii. Nu mai am o nevasta, actele nu conteaza. (...) Am incercat sa mai am relatii pana la Madalina. Am incercat, nu a functionat si m-am retras. Nu-mi trebuie mult ca sa-mi dau seama daca un om are intentii bune. Mai departe…

- Kamara a vorbit despre relatia pe care o are in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, Kamara a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa nu i-au reusit, iar ruptura dintre…

- Dupa ce tanara din Brașov, in varsta de 24 de ani, care are o relație cu Kamara a aparut la TV și a povestit cu lux de amanunte povestea lor, soția acestuia, Oana, a reacționat, insa intr-un mod foarte discret. Oana și Kamara, in varsta de 41 de ani, sunt casatoriți de cinci ani și au impreuna un baiețel,…

- Catrinel Sandu si Gabriel Trifu divorteaza dupa 11 ani de casatorie! Se pare ca fostul tenismen s-a mutat deja la amanta, iar „bebelusa” a ramas acasa, cu cele doua fetite Sara (8 ani) si Lara (5 ani). Potrivit unor surse apropiate de fostii soti, Catrinel Sandu era inselata de doi ani, dar a aflat…

- O tanara de 29 de ani, din Slobozia, gravida in opt luni, care s-a internat la sfarșitul saptamanii trecute la Spitalul Județean de Urgența Slobozia, a fugit din salonul Secției de Obstetrica Ginecologie. In noaptea de luni spre marți, femeia a nascut acasa, prematur, sub supravegherea soțului, o fetița…

- In ultima perioada, aceasta se distanțase de el, incepuse se aranjeze mai mult și avea mereu parul coafat, scrie antena3.ro. Citeste si Scene EXPLICITE, filmate la fereastra PARLAMENTULUI de un trecator VIDEO INDECENT Dar nu și-a imaginat nici o clipa ce avea sa-i vada ochilor. Soția…

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase.

- Povestea conflictului din casa familiei Tucaliuc, din comuna Siminicea, ia o alta intorsatura, dupa ce Nicolae Tucaliuc, barbatul in varsta de 50 de ani intrat in conflict cu soția care il acuza ca și-a adus amanta acasa și voia sa doarma cu ea in pat, a incercat sa lamureasca lucrurile.

- Povestea conflictului din casa familiei Tucaliuc, din comuna Siminicea, ia o alta intorsatura, dupa ce Nicolae Tucaliuc, barbatul in varsta de 50 de ani intrat in conflict cu soția care il acuza ca și-a adus amanta acasa și voia sa doarma cu ea in pat, a incercat sa lamureasca lucrurile. El s-a ...

- Un barbat din județul Suceava a vrut sa-și instaleze in casa amanta spunandu-i soției ca este ”o verișoara”. De aici a inceput un scandal uriaș care a implicat intervenția poliției și acuzații grave. Duminica, barbatul de 50 de ani, din comuna Siminicea, a ajuns acasa beat și de mana cu ”verișoara”. Sotia…

- Un barbat de 50 de ani din comuna Siminicea s-a ales cu un dosar penal si a fost internat in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Suceava, dupa ce s-a imbatat si a provocat un adevarat scandal.

- Un barbat din comuna suceveana Siminicea a vrut sa o aduca acasa pe amanta sa, sustinand ca ar fi o verisoara. Sotia sa si-a dat seama de tot si nu a fost de acord cu cele propuse de barbat. Intre cei trei a izbucnit un scandal monstru, ce a fost aplanat de catre doi agenti. Amanta a plecat de la domiciliul…