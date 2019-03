Bancul zilei: Viața pe vârf de munte Plictisit de viața de la oraș, Ion și-a cumparat o casa la munte, înconjurata de vai și paduri. Dupa șase luni de singuratate, la ușa lui apare un tip barbos, neîngrijit, care îi spune:

- Sunt vecinul tau, Gheorghe, și locuiesc peste vale. Dau o petrecere diseara și m-am gândit sa te invit și pe tine.

- A, ce bine ! spune Ion, chiar ma plictisisem.

- Va fi ceva de baut, poate și ceva lupte. Sper ca nu te deranjeaza.

- E OK, cred ca pot face fața.

- Și se va face și sex.

- A... ce bine ! Sunt un tip deschis oricaror provocari. Cum crezi ca ar trebui… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

