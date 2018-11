Bancul zilei: Unde sunt cei mai tari rockeri: SUA vs Rusia Rockerii americani scriu rockerilor rusi, o scrisoare de raspuns la una mai veche:"Noi suntem cei mai adevarati rockeri din lume, avem cei mai jerpeliti blugi, pe care nu i-am mai dat jos de 2 ani de zile. Avem cel mai slinos par si cele mai murdare tricouri, nu ne-am mai spalat de ani de zile... si ca sa va aratam ca suntem rockeri adevarati, ne..." Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Intr-o seara, un barbat intra intr-un bar cu o expresie trista pe fața. Barmanul il intreaba ce vrea. Omul spune: – Doar o bere. Barmanul intreaba: – Ce e in neregula, de ce ești atat de posomorat? Barbatul: – Soția mea și cu mine ne-am certat și mi-a spus ca nu va vorbi cu mine o luna.…

- O tanara blonda extrem de apetisanta si atragatoare este chemata in fata instantei pentru mai multe infractiuni. Avocatul isi incheie apararea astfel:- Onorata instanta, in mainile dumneavoastra sta soarta acestei domnisoare: sa ramana ani de zile intr-o celula intunecoasa si rece sau...

- In portul Constanța sosește un vas englezesc. Docherul striga catre capitanul vasului.- Hei capitane!- Yes...- Arunca parama, sa leg vasul.- I don't understand, face foarte calm capitanul, care nu știa romanește.

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Primul meci al zilei este cel dintre Slovacia și Cehia. Gazdele au obținut rezultate foarte bune in fața propriilor fani, necunoscand infrangerea in ultimele noua partide. Nu doar atat, dar Slovacia a inscris de cel puțin trei ori in cinci din acele noua partide…

- Ministrii Teodorovici și Andrușca stau la o bere in octombrie 2018 si vorbesc de-ale guvernarii.- Mai, zice Teodorovici, tie cum iti merge?- Prost tare, zice-al doilea, da' tie?- Prost, prost, e criminala situatia...

- Este absurd sa acuzi Rusia de minciuna, a reactionat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce Londra a calificat drept "minciuni si fantezii" afirmatiile facute joi intr-un interviu pentru RT (Russia Today) de catre cei doi agenti GRU (Serviciul de informatii militar rus) care…

- Astazi, incepand cu ora 19:00, continua meciurile din cele 4 ligi din Liga Națiunilor. Partidele vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro. Italia - Polonia e cel mai interesant meci al serii, insa o importanța aparte are și duelul Turciei, formația lui Mircea Lucescu, cea care da piept cu…

- Intr-o dimineata, in timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus sotului sau: - Fac pariu ca habar n-ai ce zi e astazi. - Cum sa nu stiu? o intreba el indignat. Cum crezi ca as fi putut uita? Dupa ce a spus acestea, s-a ridicat de la masa si a plecat la lucru