Stiri pe aceeasi tema

- Iepurasul de Paste, mare vedeta in aceste zie, este invitat cu sotia in emisiunea lui David Copperfield. Magicianul scoatea zeci de iepurasi dintr-un joben. Iepurasul se uita uimit si ii zice sotiei: - N-a fost rau deloc, dar sa stii ca metoda noastra e mai buna.

- Un tip merge la Minister sa caute de lucru. Cel care ii ia interviul il intreaba:- Ai facut armata?- Da, raspunde omul. Am fost in Afganistan timp de 2 ani.- Bun, asta iți va aduce niște puncte suplimentare, zice angajatorul.- Ai fost ranit sau ceva de genul asta?- Da, zice omul, o grenada a cazut langa…

- Maria Grapini, candidat PSD pentru alegerile europarlamentare, a sustinut un discurs in limba engleza, la o conferinta pe tema transporturilor organizata la Strasbourg. Grapini a facut atat de multe greseli in limba engleza incat un jurnalist s-a plans ca are nevoie de traducere din limba vorbita de…

- Trei ruși calatoreau în aceeași cușeta dintr-un tren trans-siberian. Unul dintre ei citea un ziar, în timp ce ceilalți doi spuneau bancuri cu Putin. Enervat de faptul ca nu putea citi în liniște ziarul, primul rus s-a hotarât sa le joace o festa celor doi. A ieșit discret din…

- Ana țipa la Manole în timp ce acesta o zidea: – Manole, dobitocule, îmi murdarești rochia! – Las’, ca-ți vine beton!****Vine Ana cu mâncare la Manole:- Ce faci Manole acolo?!- Iaca, un zid, te bagi?!

- Daca vremea rea tot ne ține in casa, macar sa ne amuzam copios! Iar daca nu ai nicio sursa de distracție, ți-am pregatit un banc super tare, care te va scoate din starea de moleșeala și te va face sa razi in hohote.

- Un tip primește ca împrumut de la cel mai bun prieten 10.000 de euro. Emoționat și plin de lacrimi, îl îmbrațișeaza, moment în care celalalt, surprins, întreaba: – Dar ce ai, ma? De ce trebuie sa bocești? Și tu m-ai ajutat pe mine când am avut nevoie.…