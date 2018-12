Bancul zilei: Un caz clasic de legitimă apărare intelectuală Un barbat e adus in fața judecatorului pentru ca a omorat-o pe soția lui.- Fapta dumneavoastra e sub orice critica. Daca aveți intenția ca tribunalul sa nu va condamne la inchisoare pe viața, trebuie sa ne expuneți motive cat de cat plauzibile care sa va poate reduce pedeapsa.- Domnule judecator, soția mea era asa de proasta incat nu am putut sa ma controlez și a trebuit sa o arunc de la balcon.... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Așa cum a promis, președintele Klaus Iohannis este așteptat in aceste zile sa faca anunțul privind numirea in funcție a miniștrilor pentru Transporturi și Dezvoltare. Intre timp, de la Palatul Cotroceni vine marți o alta decizie importanta. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) se va reuni pe 11…

- Intr-o seara, un barbat intra intr-un bar cu o expresie trista pe fața. Barmanul il intreaba ce vrea. Omul spune: – Doar o bere. Barmanul intreaba: – Ce e in neregula, de ce ești atat de posomorat? Barbatul: – Soția mea și cu mine ne-am certat și mi-a spus ca nu va vorbi cu mine o luna.…

- Se intalnesc calul și magarul prin oraș, iar calul il invita pe magar la el acasa, sa bea ceva. Intra in casa, pe toți pereții postere cu Calul avand ditamai coroanele verzi la gat. Uimit, Magarul il intreaba pe Cal care-i treaba de are coroanele alea mari la gat. Acesta ii spune pe un ton superior…

- Ministrii Teodorovici și Andrușca stau la o bere in octombrie 2018 si vorbesc de-ale guvernarii.- Mai, zice Teodorovici, tie cum iti merge?- Prost tare, zice-al doilea, da' tie?- Prost, prost, e criminala situatia...

- Un urs batran ii zice colegului mai tanar: - Ma, esti imberb, asculta la mine! Cand vrei sa mananci oameni, nu te duci pur si simplu la cort, iei omul si il mananci! Nu se face asa...- Dar cum sa fac, sefu?

- Incendiu mare la un spital. Ca de obicei, sosesc operativ SMURD-ul si pompierii. Actioneaza organizat, se lupta cu flacarile, dar isi fac treaba profesionist, sting incendiul si intervin pentru salvarea persoanelor aflate in pericol. La urma, seful formatiei raporteaza managerului de spital: - Domnule…

- Inginerul Salvatore Popescu, de 51 de ani, din Ploiesti, care a disparut in urma cu doua saptamani, in timp ce se afla cu familia intr-o excursie la Istanbul, este in continuare de negasit. Romanul urma sa viziteze, impreuna cu sotia sa si fiica lor, Palatul Topkapi. „Atunci l-am vazut ultima oara.…