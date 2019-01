Bancul zilei: Ultimul sfat e și cel mai prețios Înțeleapta Maica Superioara era pe moarte. Maicuțele s-au adunat în jurul patului ei, încercând sa faca situația ei cât mai confortabila. I-au dat niște lapte cald sa bea, dar ea a refuzat.



Una dintre calugarițe lua paharul inapoi la bucatarie. Amintindu-și de o sticla de whisky irlandez, primita cadou de Craciunul precedent, ea a deschis-o și a turnat o cantitate generoasa în laptele cald…



S-a întors la patul Maicuței Superioare, i-a ținut paharul la buze. A baut un pic, apoi un pic mai mult. Și tot așa, ea a baut din pahar pâna…

- Un tanar la o petrecere de Anul Nou se intoarce catre prietenul lui si ii cere o tigara. Acesta ii spune: – Credeam ca ai luat o hotarare de Anul Nou sa nu mai fumezi. – Sunt pe punctul de a ma lasa, ii raspuns tanarul.

- Toti asteptam cu nerabdare perioada Sarbatorilor de Iarna, care inseamna vacanta pentru copii, concediu pentru adulti, zile petrecute cu cei dragi, momente de relaxare in familie sau cu prietenii. Totusi, sunt si unii oameni pentru care Craciunul sau Anul Nou inseamna tristete, singuratate, depresie…

- Unei femei i s-a ivit ocazia sa verifice telefonul soțului sau. In lista de contacte, ea a gasit trei numere care i-au trezit suspiciuni, inregistrate ca "cea mai blanda atingere", "lacrimi draguțe" și "stapana visurilor mele". Femeia deodata s-a intristat, dupa care s-a infuriat foarte tare și fiind…

- O blonda ajunge la Miss World printre primele trei locuri. La intrebarea de departajare, primeste urmatorul enunt: Numiti trei piese de William Shakespeare. Blonda se pronunta: – 10 cm, 15 cm, 20 cm.

- In anii '70, intr-un sat sasesc a ajuns primar un moldovean. In timpul inundațiilor catastrofale din 1970, dinspre acel sat au venit zeci de cereri de emigrare in Germania. Contrariata, Securitatea trimite un "agent constatator" sa vada ce-i cu cererile astea intempestive ale sașilor. Acesta intra in…

- Se intalnesc calul și magarul prin oraș, iar calul il invita pe magar la el acasa, sa bea ceva. Intra in casa, pe toți pereții postere cu Calul avand ditamai coroanele verzi la gat. Uimit, Magarul il intreaba pe Cal care-i treaba de are coroanele alea mari la gat. Acesta ii spune pe un ton superior…

- O tanara blonda extrem de apetisanta si atragatoare este chemata in fata instantei pentru mai multe infractiuni. Avocatul isi incheie apararea astfel:- Onorata instanta, in mainile dumneavoastra sta soarta acestei domnisoare: sa ramana ani de zile intr-o celula intunecoasa si rece sau...