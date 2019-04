​Bancul zilei: Spovedanie in post – Parinte, sunt foarte speriat! Ascult o voce care îmi zice toata ziua ce sa fac. Sunt posedat?



– Nu, fiule! Ești însurat!





****





Astazi, mergând pe strada, am gasit 50 lei. Ca un bun creștin, m-am întrebat ce ar fi facut Iisus. Așa ca i-am transformat în vin. Doua sticle!

- La vama, polițistul și câinele de la brigada anti-drog.- Câinele meu spune ca ați consumat ceva droguri... va supunem la un test.- Cine, eu? Dumneavoastra vorbiți cu câinele și eu am consumat droguri?!*********Proprietarul unei firme de construcții vorbește…

- Un individ își ia ziarul de dimineața sa-l citeasca. În el, la rubrica decese e un anunț în care scrie ca a murit. Își ia telefonul și își suna cel mai bun prieten. – Ai citit ziarul? Spune ca am murit! – Da, am vazut! Da’ ce, ai voie cu telefonul…

- Un tip primește ca împrumut de la cel mai bun prieten 10.000 de euro. Emoționat și plin de lacrimi, îl îmbrațișeaza, moment în care celalalt, surprins, întreaba: – Dar ce ai, ma? De ce trebuie sa bocești? Și tu m-ai ajutat pe mine când am avut nevoie.…

- Aseara, dupa ce am venit din Parlament, mi-am comandat niste aripioare de pui si m-am asezat la masa. La televizor, la stiri, arata o familie de oameni saraci care locuiau într-o baraca împreuna cu cei sase copii. Umblau desculti prin zapada, erau bolnavi, subnutriti, iar în ochi li…

- București. Ceremonia oficiala de preluare a președinției Consiliului UE, desfașurata la Ateneu, in prezenta liderilor europeni. In timpul evenimentului, in sala au intrat doi banditi. Si-au...

- Trump, Putin si Juncker discutau cu Dumnezeu. Trump il intreaba pe Dumnezeu: – Imi spui, te rog, cand isi vor recastiga Statele Unite superioritatea din punct de vedere economic si politic? Dupa ce se gandeste putin, Dumnezeu ii raspunde:

- Cand a vazut cum ma clatinam dintr-o parte in alta, abia ținandu-ma pe picioare, tipa de la casa de bilete din aeroport imi zice: – Te pot ajuta cu ceva, domnule? – Aham… am bolborosit eu, dezbracandu-mi costumul de Superman și tragandu-mi portofelul afara. Un bilet la...