Bancul zilei: Soluții eficiente marca CFR Doua doamne intra intr-un compartiment de tren bine incalzit, a carui fereastra era deschisa. Una dintre ele inchide fereastra. Cealalta spune: – Va rog sa o deschideți la loc, altfel am sa mor sufocata aici! – Imi pare rau, dar nu pot. O sa mor de frig. Cele doua incep o discuție care devine atat de aprinsa... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu efectuat recent de catre cercetatorii Universitații Syracuse, din SUA, a descoperit ca micul dejun format din ciocolata poate imbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și chiar te poate ajuta la slabit! Daca iți mananci desertul de…

- Informatizarea ANAF, o conditie absolut necesara pentru combaterea evaziunii fiscale. Mecanismele de control “pe hartie” sunt mult depasite, dar autoritatile romane nu fac nimic pentru a remedia situatia. Programul de informatizare cu Banca Mondiala s-a blocat la nivel de studii de fezabilitate,…

- O bunicuta se prezinta la examenul de admitere la facultate. Ia toate examenele cu brio si intra. Totusi, examinatorii, curiosi, o intreaba, la ce ii mai trebuie scoala la varsta asta, ca doar e pensionara... - Ah, nicidecum pentru cariera...

- Romania are mai puțin de doua luni la dispozitie pentru a gasi soluții la problema poluarii. De la Bruxelles, executivul comunitar a dat un ultimatum tarii noastre, inainte sa aplice sancțiuni. Orașele cele mai poluate, la nivel național, sunt Brașovul, Iașul și Bucurestiul. Particulele in suspensie…

- Bula, in pauza, a scris apasat pe tabla: "Eu sunt cel mai tare barbat. Bula." Invatatoarea, o femeie tanara si draguta, intra in clasa, se uita la tabla si citeste. Apoi ii spune lui Bula: - Dupa ora, sa ma astepti...

- „Cresterile succesive ale veniturilor din Sanatate trebuie sa coincida cu eradicarea flagelului numit spaga sau plic”, atrage atentia fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu, pe pagina sa de Facebook. „Dincolo de bulibaseala creata de doamna Olguta&Co. in sistemul sanitar si de noile inechitati…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata dupa-amiaza atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Prahova, Arges, Dambovita, Brasov, Sibiu, Valcea si Gorj, valabile pana la ora...

- Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul in fata, plangea de rupea pamantul. Vazandu-l asa de dezamagit, barmanul il intreaba: - Dar ce s-a intamplat? - Pai, acum opt luni, a murit mama si mi-a lasat 20.000$... - Condoleantele mele...

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Petra Martic, 51 WTA, scor 6-4, 6-7 (5), 6-3 (detalii aici), și va juca vineri impotriva japonezei Naomi Osaka. Deși a avut dificultați in setul doi și la inceputul setului trei, Simona Halep a…

- Premierul ungar Viktor Orban le-a transmis un mesaj tuturor comunitatilor maghiare din Bazinul Carpatic cu ocazia sarbatoririi zilei de 15 Martie (Ziua Maghiarilor de Pretutindeni), care marcheaza Revolutia de la 1848, informeaza agentia de presa MTI. In discursul sau transmis miercuri, in ajunul zilei…

- Unui parasutist nu-i reuseste acrobatia si aterizeaza intr-un pom din curtea unui ardelean. Gazda ii aduce o scara ca sa-l dea jos. - Voiam sa bat un record, dar n-am reusit, se necajeste parasutistul.- No, cum n-ai...

- Horoscopul zilei de 14 martie vine cu vesti si noutati pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se anunta vesti importante in dragoste, pentru altii in cariera, iar altora li se dau sfaturi pentru sanatate. Ce trebuie sa stiti pentru fiecare zodie veti afla in continuare din horoscopul realizat de astrologul Remus…

- Dupa luni de zile in care si-a criticat fostii colegi de partid asa cum nimeni altcineva nu a mai reusit, Victor Ponta incepe sa le promita romanilor si solutii pentru problemele cu care acestia se confrunta. Deputatul spune ca part...

- Le folosim zilnic la mers dar asta nu este suficient pentru a le menține frumoase și tonifiate. Și, dupa parerea mea, așa trebuie sa fie pentru a purta pantaloni scurți sau fuste. Daca forma nu ne-o poate...

- Presedintele Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Michele Nicoletti, a lansat duminica, cu ocazia Zilei europene de comemorare a victimelor terorismului, un apel la solidaritate cu supravietuitorii atentatelor si cu cei care si-au pierdut rude sau prieteni in atacuri teroriste, releva…

- Stari de oboseala, lipsa puterii de concentrare, dureri de cap, apatie si stari de tristete si de iritabilitate: sunt cele mai intalnite simptome ale acestei neplaceri. Potrivit statisticilor, femeile sunt de doua ori mai predispuse decat barbatii la astenia de primavara. Astenia apare mai ales la persoanele…

- Avem in fața un weekend de excepție, in cadrul caruia cele mai importante campionate ale Europei, și nu numai, vor etala noi runde și meciuri de foc. Avand la dispoziție o oferta imbelșugata, suntem setați pe profit! Astazi ne focusam pe prologurile celor mai importante intreceri interne din fotbalul…

- Un tip intra intr-un local si ii spune chelneritei: - Vreau un sandwich cu o felie de paine alba, una de paine neagra si una de paine integrala, prajite mediu. Pune sunca si branza pe stratul de jos, puiul, frunza de laptuca si rosia pe stratul de sus. Pune maioneza pe fiecare strat. taie cojile si…

- Daniela Mincu este farmacist si producator de cosmetice pentru ingrijirea pielii, iar intr-un interviu pentru Unica.ro a oferit cateva reguli simple de ingrijire pentru tenul uscat si sensibil. Iata care sunt acestea. Vizioneaza si: La ce produse de machiaj sa renunti in 2018? Recomandarea beauty editorului.…

- Eram la facultate, deja incepuse ora de vreo 15 minute cand intra o colega de clasa, un pic ciufulita, cu ochii semiinchisi si un mers nu prea sigur,... se vedea ca avusese o noapte furtunoasa, saraca. Desigur, profesorul, un tip dur la 50 de ani, indignat de o asemenea aparitie, i se adreseaza: - Domnisoara,…

- Eficienta unui business va fi mereu dependenta de gradul de satisfactie si implicare al angajatilor din firma. Aici, ca manager, ai o responsabilitate extrem de importanta ca, dincolo de planurile de activitate, sa intelegi problemele echipei pe care o conduci si sa incerci ca, de fiecare…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) doreste infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze Transgaz si modul in care este cedat gazul romanesc din Marea Neagra, a anuntat sambata deputatul Marius Pascan."Se premediteaza o alta hotie prin Transgaz cu cedarea gazului romanesc din Marea Neagra, in…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Declarația comuna a președinților de parlament ai Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei Poalelungi candideaza la funcția de judecator la Curtea Constituționala Fara cai de atac: decizia CSJ care pune punct in dosarul Minzat…

- La un fotograf au venit mai multi chinezi pentru a se fotografia. Fotograful se gandi: 'De ce sa-i mai fotografiez, daca seamana leit unul cu altul? O sa le dau aceeasi fotografie!'. Cand primesc fotografiile, un chinez ia fotografia, se uita lung la ea si spune:

- HOROSCOP 2 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult…

- Pentru o corecta și completa informare a opiniei publice in privința evoluției producției de energie electrica din surse eoliene, Asociația Romana pentru Energie Eoliana face urmatoarele precizari: ”Pe parcursul zilei de luni, 26.02.2018, producția de energie din surse eoliene a crescut substanțial,…

- Angajatii ANAF nu au voie sa se planga, ei au obligatia de a propune conducerii Ministerului Finantelor solutii pentru problemele contribuabililor, a declarat, marti, ministrul Eugen Teodorovici. "Angajatii ANAF nu au voie sa se planga. Obligatia lor era sa vina sa propuna conducerii, de-a…

- Primaria Municipiului Falticeni deruleaza lucrari de reparații pe strazile unde imbracamintea asfaltica s-a degradat ca urmare a efectului de ingheț-dezgheț din perioada iernii. Lucrarile se deruleaza in regim propriu și vizeaza o soluție temporara, intervenția cu asfalt la rece și pavele, acolo unde…

- Prezent in platoul ”Prietenii de la 11”, Jean Paler spune un super banc. ”Nevasta se angajeaza și el, un bețiv, taia frunze la caini toata ziua. Uite daca tot stai acasa gatește rața asta”. Continuarea este geniala!

- Potrivit Primariei municipiului București, cea mai mare pondere în ceea ce priveste poluarea din Capitala o reprezinta traficul aglomerat, urmat de încalzirea rezidentiala. „Restrictionarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a…

- O doamna de 83 de ani statea langa marginea unui vas de croaziera. In acea zi era un vant foarte puternic, iar femeia isi tinea bine palaria, pentru a nu fi luata de vant. Un domn mai in varsta, din Marea Britanie, s-a apropiat de ea si i-a zis:- Ma scuzati, doamna. Nu vreau sa fiu nepoliticos si prea…

- Sonae Sierra, compania imobiliara internaționala dedicata nevoilor investitorilor imobiliari cu amanuntul, iși dezvolta portofoliul in EMEA, oferind servicii de leasing, managementul proprietații și servicii de management al facilitaților pentru 209.000m2 GLA. Aceasta suprafața cuprinde spații suplimentare…

- Gigel ii spune mamei: Mama … Gigel ii spune mamei: – Mama, ieri dupa ce-ai plecat de-acasa, a venit o tanti blonda si frumoasa si s-a dus cu tata in camera si… Mama-sa il intrerupe: – Stii ce!? sa repeti asta ca uite tocmai vine taica-tu acasa! Intra acasa tatal, mama ii…

- Doua doamne intra intr-un compartiment de tren bine incalzit, a carui fereastra era deschisa. Una dintre ele inchide fereastra. Cealalta spune:- Va rog sa o deschideti la loc, altfel am sa mor sufocata aici! - Imi pare rau, dar nu pot. O sa mor de frig. Cele doua incep o discutie care devine...

- Vine domnul Cohen la "Biroul de Avocati: Rabinovici, Brechar, Weinstein, Lindman, Katz si Ivanov". El cere ca dosarul sa fie preluat de Ivanov. - Dar de ce nu vreti unul din ceilalti parteneri?, intreaba secretara. - Stiti...

- O femeie s-a aventurat pe strazile orasului curand dupa ce si-a luat permisul de conducere. Pentru ca nu stia incotro s-o ia, s-a tinut dupa masina din fata. Aceasta a oprit. Neintelegand ce s-a intamplat, s-a pus pe claxonat...

- Desi se spune ca banii nu aduc fericirea, in unele cazuri avem nevoie de bani pentru a scapa de anumite griji, iar acest lucru chiar poate aduce un strop de fericire, mai ales daca datoriile sunt o povara pe care o ducem cu greu.

- Prima fotografie a zilei a fost trimisa cu noaptea-n cap de Catalin, care s-a trezit cu o semnalizare inedita, „marca 2018”, pe strada pe care locuiește: Minunea a aparut ieri, la intersecția strazii Orizontului cu Cercului: „In loc de asfalt s-au folosit pavele, care bineințeles ca s-au lasat in timp…

- Pe cine mai reprezinta Klaus Iohannis? Este o intrebare la care tot caut raspuns. Am intrebat zeci de cunostinte care l-au votat pe Iohannis in 2014 daca se mai simt reprezentati de actualul presedinte, iar raspunsurile au variat.

- Discutie intre doi macelari ramasi singuri in pravalie dupa plecarea unui batranel: - Mai prietene, suntem colegi de atata timp, furam impreuna si la cantar si la ambalaj si la dat restul, ma rog, asa cum e specific breslei noastre, dar in fiecare saptamana vine batranul asta ponosit si-i dai un pachet…

- SCANDALOS… Cei care intra in Romania prin Vama de la Albita dau de un peisaj greu de imaginat intr-o tara membra a UE. Adevarate cratere in asfalt s-au format pe sensul de intrare in tara, atat la microbuze si turisme, cat si pe zona de trafic TIR-uri. Mai grav, la zona de TIR-uri, gaurile sunt [...]

- Un om de afaceri intra intr-o noapte intr-un bar, merge la tejghea si comanda o bere. - Cat costa ? - Nimic domnule, e din partea casei. - Serios ? - Da, domnule. Uitati aici si un sandvich tot din partea casei...

- HOROSCOP BERBEC Mintea ta e sursa ta principala de energie, pentru ca de acolo vin idei pe banda rulanta, una mai buna ca cealalta. Lasa-te, deci, condus in toate de roadele mintii tale, pentru ca dai clasa orcui prin rationamente logice, argumentatie clara si la obiect, calcule corecte facute…

- Mesterul Manole, cocotat pe schele, spoia tavanul manastirii. Ramane fara var in galeata. Ca sa nu se dea jos de pe schele, striga la unul dintre cei noua mesteri mari, calfe si zidari: – Macheee! Var! Mache, rezemat de zidul manastirii...

- Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie: Prima lui sotie, activista de partid, noaptea in pat, ii tot spunea: Mai mult si mai bine, Mitica! A doua, era profesoara: Repeta, Mitica, ii tot spunea. A treia...

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Anul care se sfarseste a adus pentru romani o nemeritata intoarcere in timp, la vremurile "democratiei originale": noua putere politica a rupt Romania de restul lumii transatlantice si incearca sa creeze aici o economie exotica, cu solutii proprii, care mai de care mai nastrusnice. De fapt,…

- Pe patul de moarte sta intins un batran de 99 de ani, sot, tata, bunic si strabunic. I se apropie sfarsitul si in jurul lui sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si cativa stranepoti. Toti asteptau in liniste si deodata batranul spune: - Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini…