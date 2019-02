Stiri pe aceeasi tema

- In Romania a fost declarata, oficial, epidemia de gripa. Decizia a fost luata de catre Ministerul Sanatatii dupa ce s-au inregistrat trei saptamani epidemice consecutiv si 54 de decese din cauza bolii. Spitalele din toata tara au primit un plan de masuri.

- Medicul Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, recomanda populatiei o serie de masuri dupa ce miercuri dimineata Ministerul Sanatatii a declarat oficial epidemie de gripa in Romania. "Unitatile sanitare stiu ce au de facut. Problema este igiena personala…

- Doi oameni au murit deja la Constanta din cauza gripei. Cei doi barbati aveau 57, respectiv 60 de ani, nu erau vaccinati, iar primul nu avea alte afectiuni cunoscute. Institutul National pentru Sanatate Publica a declarat a doua saptamana epidemica la rand in Romania, Ministerul Sanatatii urmand sa…

- In acest sezon in județul Alba s-au inregistrat șase cazuri de gripa – confirmate de catre laboratorul Institutului Cantacuzino București –, toate cu o evoluție favorabila și raspuns pozitiv la tratamentul medical. Numarul infecțiilor acute ale cailor respiratorii superioare și al pneumoniilor este…

- Nu s-a inregistrat niciun caz de rujeola in județul Alba in ultimele șapte luni, iar acoperirea vaccinala a crescut, depașind 90% la grupa de varsta 24 de luni. Astfel, DSP dorește sa transmita mulțumiri parinților. Aceștia au ințeles importanța vaccinarii, imunizarea fiind singura arma eficienta cu…

- Specialiștii spun ca, saptamana trecuta, numarul cazurilor de viroze, pneumonii sau infecții ale cailor respiratorii a crescut, iar cazurile de gripa se mențin la celași nivel. Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, saptamana in saptamana 3-9 decembrie,…

