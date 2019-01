Bancul zilei: Scene conjugale Soțul:- Draga mea, îți dai seama ca de la o vreme, orice aș spune eu, tu ma contrazici imediat?Soția:- Nu-i adevarat!!

Scene conjugale IISoția, încheind o controversa minora:- Noi doi suntem total diferiți unul de altul...Soțul:- Draga mea, nici nu-ți dai seama cât noroc poți sa ai! Tu știi cât de greu ești de suportat? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar la o petrecere de Anul Nou se intoarce catre prietenul lui si ii cere o tigara. Acesta ii spune: – Credeam ca ai luat o hotarare de Anul Nou sa nu mai fumezi. – Sunt pe punctul de a ma lasa, ii raspuns tanarul.

- Doi romani stabiliți in Italia au avut mari probleme cu oamenii legii in preajma sarbatorilor, fiindca nu și-au stapanit nervii și și-au batut consoartele. Pe 26 decembrie, un barbat in varsta de 30 de ani a fost ridicat de polițiști din apartamentul din Verona in care locuia, fiindca și-a batut soția,…

- – Mamico, scrie-mi o scrisoare catre Mos Craciun! – De ce nu-i scrii tu? – Pentru ca nu vreau sa risc ca in loc de cadouri sa-mi trimita o carte de gramatica! Sotul meu mi-a spus ca palaria care mi-a adus-o Mos Craciun ma intinereste cu 10 ani. – Dar ce varsta aveti? – 35 de ani. – Vreau sa stiu… fara…

- Ultima ediție de jurizari pe nevazute i-a dat ocazia Andreei Balan sa demonstreze ca muzica și bucataria se pot impleti perfect, daca ai un aliat de incredere la bancul de lucru. Artista a venit la ”Chefi la cuțite” impreuna cu soțul sau, George Burcea, cel care are și rolul de ”chef” in familie. Cei…

- In anii '70, intr-un sat sasesc a ajuns primar un moldovean. In timpul inundațiilor catastrofale din 1970, dinspre acel sat au venit zeci de cereri de emigrare in Germania. Contrariata, Securitatea trimite un "agent constatator" sa vada ce-i cu cererile astea intempestive ale sașilor. Acesta intra in…

- Se intalnesc calul și magarul prin oraș, iar calul il invita pe magar la el acasa, sa bea ceva. Intra in casa, pe toți pereții postere cu Calul avand ditamai coroanele verzi la gat. Uimit, Magarul il intreaba pe Cal care-i treaba de are coroanele alea mari la gat. Acesta ii spune pe un ton superior…